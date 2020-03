"La Corte de Cuentas no puede llegar después solo a hacer la autopsia"

Carmen Elena Rivas, Magistrada presidenta de la Corte de Cuentas

Carmen Elena Rivas, magistrada presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), habla de los inconvenientes que tienen para auditar empresas de economía mixta, como ALBA Petróleos; así como embajadas y partidos políticos. También explica el proyecto de reforma a la ley de la CCR que ha presentado a la Asamblea, pues la actual data de 1995.

Con la reforma que han planteado ¿tendría la Corte de Cuentas más dientes para trabajar?

Bueno, es lo que pretendemos. Uno de los principales objetivos es ser más transparentes y eficiente la Corte de Cuentas. Llenar algunos vacíos y limitantes que hemos tenido para hacer auditorías. Mi legado quiero que sea modernizar la institución, volverla más ágil y más eficiente.

¿Cuáles serían los principales vacíos a llenar con esa reforma?

En la parte de auditoría llevamos nuevas técnicas: hacer auditorías de desempeño, forenses, ambientales y a las TIC que son la vanguardia de las tecnologías que debemos estar allí. Eso nos va a ayudar a detectar una posible defraudación que se le esté haciendo a los procesos en algunas instituciones. Para ello, tenemos un convenio con la Contraloría de Chile, ellos nos van a proporcionar un sistema integrado de control de auditorías, que nos va a permitir hacerlo y sistematizarlo.

De igual manera, la reforma lleva un cuarto componente de seguimiento.

¿Cuál es el beneficio de auditorías sistematizadas?

Como Corte de Cuentas vamos a tener sistematizado, quiere decir que va a ir paso a paso en la computadora. Si hay una posible manipulación por parte del personal, va a quedar un rastro, una huella en un momento determinado (...) El sistema nos lo va a permitir, porque ya lleva qué es lo que se va a ir llenando en cada etapa. Lo que le corresponde al auditor, tiene que cumplir una serie de requisitos y llenarlos, hasta que llegue al director, el último quien firma el informe de auditoría.

¿Garantiza detectar a auditores que favorezcan a titulares deinstituciones?

Lo que pretendemos es evitar que lo hagan, porque ya sabiendo que el sistema los va a delatar, entenderíamos que no se tendrían que arriesgar a hacer una manipulación. También nos va a agilizar la auditoría, porque hemos aprobado un reglamento para tener acceso a la información de todas las instituciones públicas.

Con eso pretendemos lograr dos objetivos: detectar una posible defraudación por parte del personal interno y eficientizar la auditoría, pudiendo estar en aquellas instituciones que ameriten que Corte de Cuentas esté de forma oportuna.

¿Cómo está investigando la CCR los casos de manipulación de auditorías que han sido denunciados?

En el caso de una directora de auditoría, se le suspendió e inició un proceso de destitución. Con los compañeros, en el caso de caducidad en El Chaparral, la ley nos manda que tenemos que abrirles un expediente internamente para investigar, le corresponde a la Dirección Jurídica indagar y emitirnos como organismos de dirección un informe. Y vamos a decidir si pueden seguir trabajando. Ese informe aun está pendiente.

De igual manera, la ley me manda de que debo de certificar la declaratoria de caducidad a la FGR. Si fue intencional o si los hallazgos se deben mantener, es trabajo que le corresponde a la Fiscalía.

¿Qué significa como Corte de Cuentas que sus miembros sean señalados por estos casos?

La Corte hay que rescatarla. No se puede tildar que todo el personal ha hecho alguna situación irregular, o ha dejado de hacer una situación que por ley nos obliga a hacer. Hay muchos elementos, la gran mayoría de la CCR, hace un trabajo como a derecho corresponde y dos, tres, cinco que tengamos creo que no debemos de ser. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía es esa. Es precisamente lo que queremos cambiar, dándonos a abrir la Corte de Cuentas a los medios, al público.

¿Qué limitaciones tiene ustedes como Corte de Cuentas para investigar los gastos reservados?

El artículo 45 de nuestra ley nos dice que debemos auditar los gastos reservados o información que es clasificada como reservada. Lo que nos manda es que nosotros también debemos de darle ese mismo carácter. Esto, siempre y cuando, no vaya a trascender a un posible aviso que tenemos, ya que la ley manda a cualquier ciudadano, a dar el aviso correspondiente a la Fiscalía.

¿Cómo buscan superar esas limitaciones en los gastos reservados con la reforma?

Estamos dando la posibilidad en el proyecto de reforma a que el soporte de esos gastos se hagan versiones públicas porque también los ciudadanos tienen derecho a conocer. Por ejemplo, si ellos nos dan la factura a nosotros nos interesa el gasto, más no en sí el concepto que establecen podría ser reservado como la compra de armamento.

Para este tipo de auditorías debemos tener acceso, la ley nos manda que debemos de tener acceso irrestricto, sin embargo, sabemos que en un momento determinado eso va a querer ser del conocimiento de la ciudadanía y se debe poder elaborar una versión pública.

¿Y en casos como las empresas mixtas, como ALBA, qué limitantes han tenido?

Con lo de ALBA Petróleos, las instituciones de economía mixta, es necesario ahí si una reforma integral también a la ley de economía mixta. La ley solo nos permite ver el estado de resultados, el libro de diario mayor y nada más. No nos permite la gestión.

Si logramos la aprobación de esta reforma podemos aplicar que podría haber una derogatoria tácita, y ya no solo verificar esos tres componentes; sino también hacer una auditoría de gestión que la Corte de Cuentas realiza o las de desempeño, porque la idea es poder cumplir a cabalidad lo que la ciudadanía requiere.

Y lo mismo aplica para las embajadas, ¿o cómo son las auditorías para estos entes estatales?

Las embajadas, de acuerdo al artículo 3 de la ley, las podemos auditar; pero en los últimos años no lo hemos hecho por, digamos, el costo- beneficio. Sin embargo, este año ya tenemos planificado hacer algunas auditorías. Estamos viendo para eficientizar los recursos que manejen fondos. La Dirección de Auditoría Uno nos mandó la calendarización de cómo han planificado hacer las auditorías, sin embargo, les hicimos la observación de revisar los presupuestos e ir a las embajadas donde hay más presencia de salvadoreños, donde hay más servicio.

¿Entonces hasta el momento pueden auditar sin ninguna restricción las embajadas?

Sin ninguna restricción, más que nuestro propio presupuesto. Por eso necesitamos con el sistema integrado planificar mejor, saber a qué instituciones es mejor y es oportuno y necesario que la CCR esté, tenga presencia de forma permanente y dejar aquellas instituciones que, sin menospreciar el trabajo que hacen, pero que no hay mucho riesgo que pueda haber una malversación de fondos o mal uso de recursos del Estado.

¿Necesita entonces la CCR más presupuesto, más personal?

Personal necesitaríamos. Siento que no es mucho. Tenemos como 700 auditores. Andamos por el 80 % de las instituciones que debemos de auditar, sin embargo, como le mencionaba, tampoco sería, de acuerdo al costo- beneficio, llegar al 100% de las instituciones.

Creo no debería ser tampoco el objetivo, aunque eso nos haga cumplir con el mandato que tenemos en la Constitución, que dice que CCR debe de fiscalizar la Hacienda Pública, el presupuesto en general y la ejecución. Eso significa que CCR debería de estar año con año analizando qué instituciones verdaderamente lo ameritan. Podría decir que CAPRES, Ministerio de Hacienda, CEL, ANDA, que son instituciones enormes que necesitamos que como Corte de Cuentas esté ahí y todas las obras de inversión pública.

¿Cree es necesario contratar más auditores para auditar todas las instituciones?

Si me da la opción de poderlo hacer, yo le diría que sí, porque hay quejas, así como hay buenos empleados también hay uno que otro que hay que llevarlo chineando y eso se le recarga al que sí quiere trabajar y cumplir con el mandato que nos ha sido otorgado.

Sin embargo, como le escuché a una funcionaria, uno debe contar con lo que tiene y es a partir de lo que tenemos que tendríamos que planificar mejor nuestras auditorías para que Corte de Cuentas pueda ser concurrente y no llegar solo después a hacer solo la autopsia.

La organización Acción Ciudadana dijo que los partidos juntaban sus fondos públicos y privados en una cuenta ¿cómo es que los auditan entonces?

Es similar con las ONG. Se le hace la transferencia de fondos de acuerdo con el registro o al informe que manda el Tribunal Supremo Electoral de los votos obtenidos, de acuerdo con lo que ha quedado establecido en el presupuesto les van a otorgar. ¿Cuál es el problema que hemos visto en todas estas transferencias? No hay una regulación (...) Yo le explicaba a Eduardo, de Acción Ciudadana, porque está muy bonito el análisis que han hecho, sin embargo, mientras el TSE, ni Hacienda lo retome y se los exija a los partidos políticos, la Corte de Cuentas no lo puede tomar de medida para compararlo y realizar las auditorías.

En el proyecto de reforma integral ya llevo regulado eso, establecer responsabilidades a los terceros en este caso, porque si pudiéramos establecerles un hallazgo, solo podría ser de tipo patrimonial, más no administrativo porque no podemos medirlos como servidores públicos.

¿Piensa postularse para la reelección como presidenta de la Corte de Cuentas de la República?

Es un reto. Yo ya lo he expresado que sí tengo la intención, sin embargo, hay que someterse al procedimiento legal correspondiente y después de Dios va a estar en los señores diputados si me reeligen o no.

Puedo decir que si me gustaría continuar porque solo he sentado las bases del trabajo que se quiere hacer, y se necesita que se haga en la Corte de Cuentas. Hay muchos retos, dificultades, oposición, tanto interna como de afuera; pero creo que son los logros que uno que debe tratar de ir superando esos obstáculos.

Carmen Elena Rivas

Cargo: Magistrada presidenta de la Corte de Cuentas.

Trayectoria: Funcionaria en CCR durante 15 años: Colaboradora Jurídica de Dirección de Auditoría Cuatro.