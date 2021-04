La Crónica | Los últimos rebeldes del FMLN

Lealtad a prueba de todo. Eso es lo que tienen muchos excombatientes de la guerrilla al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido que nació cuando el coflicto armado de El Salvador acabó.

El apoyo al partido efemelenista llegó a un nivel bajo en la elección presidencial del 2019. Pero en las elecciones municipales y legislativas del 28 de febrero pasado, el caudal de votos del FMLN tocó fondo.

Recuperada. En las elecciones, el FMLN logró recuperar la alcaldía de San Antonio Los Ranchos, en Chalatenango.

El apoyo de votantes que tuvo el FMLN le alcanzó para ganar apenas cuatro espacios en la Asamblea Legislativa, uno en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y 30 alcaldías municipales, 10 de éstas, están concentradas en el departamento norteño de Chalatenango.

Lo que hay en ese departamento es una especie de resistencia, excombatientes lo verbalizan así luego de un poco de reflexión.

En Chalatenango incluso ocurrió algo que nadie presagiaba, el Frente recuperó una alcaldía que perdió hace más de media década: la municipalidad de San Antonio Los Ranchos.

San Antonio Los Ranchos tiene como población mayoritaria a excombatientes de la guerrilla. Buena parte de ésta pasa ya de los 40 años de edad y en sus cuerpos tienen marcas de guerra.

Repoblaron el municipio cuando fue la desmovilización, de eso ya pasaron cerca de 30 años. Los recuerdos de cómo inició el Frente, sin embargo, están frescos en sus memorias.

Yovany López combatió durante la guerra. Decidió incoporarse a la guerrilla cuando recién había hecho el 5º grado y el detonante fue el asesinato de su cuñado cuando regresaba de un viaje que hizo a Cuba.

Yovany, cuyo nombre según DUI es Diego García Romero, reconoce fue en la década de los 80 que la guerrilla atrajo a decenas de jóvenes que, por obligación o por decisión propia, optaron por tomar las armas.

"Inició en Arcatao, en esos cerros allá por la frontera. Después de eso el FMLN fue creciendo y creciendo y fue que logró tener una fuerza importante", rememora Yovany, quien terminada la guerra instaló en San Antonio Los Ranchos su hogar.

Con orgullo, Yovany dice que es fundador del FMLN en la zona que fue la "retaguardia" de la guerrilla: Chalatenango. Desde que el Frente inició en la vida política, en este departamento ha tenido municipios que son considerados sus bastiones. Los Ranchos era uno, hasta que en el 2015 lo perdió. Ese año los habitantes del municipio le dieron la espalda al partido por el que habían luchado una guerra.

Media década después, le vuelven a dar la oportunidad al Frente para que dirija el gobierno municipal. Las expectativas que tienen son altas y lo que los habitantes le piden al partido es que "gobierne junto a la gente", que "no se olviden de que hace años juntos aguantamos hambre, frío, lluvia y hasta balas".

Que el FMLN haya recuperado la alcaldía de Los Ranchos es muestra de la lealtad que una parte de la población le tiene al partido. Yovany, por ejemplo, sin tapujos dice que: "si en el FMLN hay seis, conmigo van a ser siete hasta la muerte".

Por otro lado, también hay excombatientes que consideran que decir que le serán fiel hasta la muerte al partido de izquierda "es un poco exagerado". Señalan que "deben tener la mente abierta" en caso de que sea necesario un cambio.

Eulalio Rivas, por ejemplo, combatió también durante la guerra, pero afirma que no está de acuerdo con el proceder que tuvo la dirigencia del FMLN cuando llegaron al poder. "Se hicieron ricos ellos, se olvidaron de todo lo que decían cuando era la guerra. Las vidas de ellos mejoraron, pero las de nosotros aquí entre estas montañas siguen iguales", dice el excombatiente.

El olvido de la dirigencia es motivo suficiente para dejar de apoyar al partido, dice Eulalio y reconoce que ya pasaron al menos tres elecciones en las que no marca la bandera roja del partido.

¿Y qué piensa de que un partido de derecha como lo es GANA haya gobernado el municipio? se le pregunta a Eulalio, a lo que responde: "Pues sí es de derecha, es feo porque es contra lo que nosotros luchamos durante años, porque ellos nos reprimían, nos mataban. Es feo apoyar a la derecha después de todo lo que hicieron, pero no nos queda de otra, ya con el FMLN no".

A 14 kilómetros de San Antonio Los Ranchos está San Isidro Labrador, otro municipio en donde también ganó las elecciones el FMLN.

Al entrar a San Isidro Labrador y recorrer sus calles se percibe una extraña sensación, pareciera que es una ciudad fantasma. Ni siquiera de las casas salen sonidos. El silencio de este municipio es tan absorbente que incluso provoca miedo.

En San Isidro Labrador, de acuerdo con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), hay 553 ciudadanos aptos para votar; 269 de éstos decidieron el pasado 28 de febrero que el municipio continúe siendo gobernado por el FMLN.

Dejando el silencio de San Isidro Labrador, a 5.5 kilómetros está San José Cancasque. En población apta para votar, este municipio supera más de tres veces lo que San Isidro Labrador tiene.

1,676 estaban habilitados para votar en las elecciones pasadas en dicha jurisdicción. Allí, con 587 votos el partido ganador de la alcaldía municipal fue el FMLN.

Velis Ismael Peña, el alcalde saliente de San José Cancasque, dice que en el municipio los habitantes lograron ver que con el FMLN tenían avances. Él ha estado tres períodos al frente de la municipalidad, todos con la bandera del Frente.

"He sido simpatizante del FMLN desde que comenzó. El FMLN ha sido un partido que ha incluido a las personas, yo creo que lo contrario de ARENA que aquí excluía a las personas", dice el todavía edil de esa pequeña localidad.

San José Cancasque, San Isidro Labrador y San Antonio Los Ranchos son tres de los 10 municipios de Chalatenango en donde durante los próximos tres años gobernará el FMLN.

"Hemos aguantado", dice Celina y deja salir una carcajada contagiosa. Ella es una excombatiente que se identifica solo con ese nombre y que pide no decir el lugar dónde vive.

Para ella, la caída en el apoyo hacia el FMLN incluso de parte de los excombatientes se debe a campañas que han opacado lo que el partido hizo cuando fue Gobierno entre 2009 y 2019.

Golpe. La pérdida del municipio de Arcatao representa un golpe para el FMLN debido a que siempre había gobernado en esta localidad. Nuevas Ideas ganó esta alcaldía con la diferencia de un voto.

"Nos reconocen a nosotros que somos excombatientes porque (el expresidente) Salvador (Sánchez Cerén) hizo todo lo que pudo para lograrlo, él sí se acordó de sus compañeros de lucha. Lo que pasa es que no era muy bueno para hablar", opina Celina y vuelve a dejar salir otra carcajada.

Celina y Yovany coinciden en una cosa: el FMLN como partido no desaparecerá. Sin estar juntos al dar sus declaraciones, cada uno por su lado dice que en todo el país hay militancia de izquierda y que puede ser que estén desmotivados y por eso no salieron a votar en las pasadas elecciones.

"Estamos algo agüitados, es cierto porque ha sido bárbara la arrastrada que nos han dado. ¿Pero no se acuerdan cómo era en la guerra? ‘Jen’, en la guerra quedábamos peor y nos volvíamos a levantar", recuerda Celina y continúa: "al FMLN le pueden dar de palos, puede parecer que está muerto; pero no, el FMLN está vivo, nosotros le damos vida".

Celina, Yovany y Velis están claros de que el partido necesita levantarse del fango en el que ha caído, pero consideran que esa responsabilidad no solo recae en la dirigencia si no también en la militancia. Esperando avisos de cómo proceder, ellos dicen que seguirán estando para apoyar al Frente.

Rebeldes en territorio cian

En Arcatao todavía suena música revolucionaria. Este es otro municipio del departamento de Chalatenango donde todavía el Frente tiene una base leal, pero que no le fue suficiente porque en las pasadas elecciones perdieron con la mínima diferencia de un voto.

A partir del próximo 1.º de mayo, Arcatao, tierra de excombatientes, comienza a ser gobernado por Nuevas Ideas, el partido que le arrebató este municipio bastión al Frente.

El actual alcalde del municipio, José Alberto Avelar, considera que el gane por un voto de diferencia demuestra que la base del FMLN en la localidad es fuerte, pero hace una lectura del motivo que él cree que fue por el que perdieron.

"Todos sabemos que no vas a gobernar toda la vida, tiene que haber un corte, eso se sabe y la posibilidad de que hubiera un corte es precisamente esta porque es el mayor boom de la burbuja política del país, es donde nunca antes un gobierno había invertido tanta plata en campaña para promover a un partido político, no importando el hambre que viven los demás. Entonces, al final la gente terminó votando por inercia... Nosotros hemos sido víctimas de la maquinaria electoral de la Presidencia", sostiene Avelar, quien también fue combatiente durante el conflicto armado.

El alcalde, al igual que varios pobladores de Arcatao, piensan que aunque 519 personas hayan votado por NI, siguen siendo del Frente. "Es que lo rojo se lleva en la sangre, eso es mentira que se quita", recalca Eulalio, un señor que ya está por llegar a los 70 años de edad y que dice haber dado sus años de juventud a la batalla en las calles formando parte de la guerrilla.

Nuevas Ideas llevó como candidato a alcalde a Milton Monge, un exmilitante del FMLN que, además, también fue edil del municipio por el partido de izquierda. El partido de la bandera cian gobernará Arcatao con un exmilitante del Frente.

"Ya es hora de darle vuelta a la página y hacer llegar el desarrollo a las comunidades que han estado en el olvido los últimos años", fue parte del mensaje que Monge dio días antes de las elecciones.

Después, cuando su gane con un voto de diferencia estaba en firme, enfatizó el compromiso que tiene por llevar desarrollo a cada comunidad del municipio y dijo que para lograrlo trabajará de la mano con la Asamblea Legislativa, el Gobierno Central y los pobladores del municipio.

Varias personas que votaron por Nuevas Ideas contaron porqué lo hicieron a pesar de tener un pasado guerrillero, pero lo hicieron con la condición de que sus nombres reales no sean publicados.

Marta (nombre ficticio) ha vivido en Arcatao desde que los desmovilizaron de la guerra. Cuenta que durante el conflicto armado le tocó hacer diferentes tareas, hasta hace algunos meses, ella aún se identificaba como militante del Frente.

Ahora, después de las elecciones municipales dice que ganaron. "¿Ganaron? Pero si el Frente perdió", se le pregunta, "yo estaba apoyé a Nuevas Ideas", responde ella y suelta una risa un tanto contagiosa.

Su casa está frente al parque municipal y en uno de los muros de su casa está pintada la bandera de Nuevas Ideas. Ella acepta, sin ninguna pena, que aunque NI sea considerado un partido de derecha y ella luchó por el nacimiento de un partido de izquierda, ella ahora apoya al partido cian.

"Es que mire, el Frente ya no, ya no, ya tuvieron sus oportunidades y eso de decir que lo apoyo pase lo que pase no lo hayo correcto; uno debe tener los ojos abiertos", expresa la mujer.

La experiencia que le dan más de 50 años de vida, dice, le permiten determinar que el actual presidente de la República, Nayib Bukele, "está trabajando bien" y que el Frente durante la legislatura actual "le ha hecho la vida imposible porque solo fueron bloqueos y bloqueos". Esta fue la razón de mayor peso que utilizó para dejar de apoyar al partido de izquierda.

"Él (Monge) ya fue alcalde de aquí, hizo algunas cosas y otras no. El muchacho que llevaba el Frente de candidato (Bladimir Orellana) es un buen muchacho, lo conocemos bien porque es de aquí, aquí ha crecido, él es un buen muchacho, pero lo que pasa es que ya no queremos al partido, por eso no lo apoyamos", dice Marta y añade algo que roza una sentencia: "el Frente aquí en Arcatao ya no se levanta".

Con esto último discrepa el alcalde. Para él, la efervescencia que tuvo Nuevas Ideas desaparecerá.

"El Frente sigue ahí, ni a mí ni a muchos no nos van a ver con la camiseta de otro partido. El día que desaparezca el Frente, este fulano no participa en política", dice el alcalde.

¿Usted cree que es posible que desaparezca el FMLN? se le repregunta. "No, eso no, eso no va a pasar y el que crea que vamos a desaparecer está equivocado, eso no va a pasar, en Arcatao, el FMLN aquí no desaparece, lo contario, nos vemos en tres años", afirma Avelar desde su oficina en la alcaldía; afuera de este edificio, la música revolucionaria resuena en los parlantes de varios hogares de Arcatao.

Giro de timón

La dirigencia del FMLN prometió dar un giro de timón al partido, hicieron lo mismo luego de los resultados desfavorables que tuvieron en la elección presidencial del 2019. “No hemos estado a la altura de la exigencia que los ciudadanos nos han venido planteando”, dijo el secretario general del Frente, Óscar Ortiz, en una conferencia que dieron al inicio del mes pasado.