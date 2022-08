La DOM culpa a ANDA por atraso en obra

La Dirección de Obras Municipales (DOM) ha suspendido temporalmente los trabajos de mejoramiento vial sobre la 26ª avenida Norte en la colonia Belén de la ciudad de Sonsonate tras el colapso de dos tramos de tubería de aguas negras que desde hace tres semanas la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) no repara.

"Se tiene una comunicación directa con ellos (ANDA) para que vengan y solucionen el problema, pero ni así. Vinieron (jueves) y solo repararon una de las fugas, porque dijeron que para la otra no tenían una orden de repararla. Esto nos ha retrasado a nosotros (DOM) porque no podemos seguir avanzando en la obra y ya no es nuestra culpa", expuso un encargado, de la obra quien prefirió el anonimato.

Detallaron que son cerca de 355 metros de la obra que han sido suspendidos momentáneamente debido al derrame del agua contaminada, el cual recorre desde el pasaje 3 de la colonia hasta el paseo 15 de septiembre de esa ciudad.

Trabajadores de la DOM señalaron que durante la obra han existido daños en tuberías de agua potable, los cuales aseguraron han tenido que ser reparados por ellos mismos ante la ausencia de ANDA.

"Los trabajos iniciaron desde el 20 de julio y seguimos esperando. El problema de ANDA y las lluvias afectan la obra", dijo comentó José Delgado, afectado.