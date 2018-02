“La Guardia Nacional fue efectiva en su quehacer”

El partido Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) hizo pública su aparición en agosto de 2003, aunque se inscribió mucho tiempo después, y en palabras de su presidente, Óscar Lemus, surgieron en vista de que la derecha había perdido el rumbo político y, en consecuencia, la izquierda salvadoreña tenía amplias posibilidades de ganar la Presidencia del país.

¿Regresará la Guardia Nacional?

Para Lemus, la preocupación también radicaba en el hecho de que la “corriente comunista”, contra la que había luchado en los ochenta para que no tomara el país por la vía armada, estaba por llegar al poder por la vía electoral.

Entre las propuestas de este empresario y militar para llegar al Órgano Legislativo del país está regresar a la Guardia Nacional para combatir la inseguridad que aqueja a El Salvador.

¿Su principal propuesta de llegar a la Asamblea Legislativa es que regrese la extinta Guardia Nacional?

El empleo es necesario, la salud es necesaria y la educación es necesaria, pero si no tenemos concretizidad (sic) en el tema de la seguridad que respalde a los otros ejes entonces ningún plan es real, es ficticio, y lo vemos a diario. Hay más muertos hoy que en el conflicto armado, de 10 a 15 diarios. En esencia, eso ahuyenta a la economía de un país y no da certeza, seguridad, a un empresario, local y extranjero, para que venga a invertir en el país. Por eso, los militares, cuando ha fracasado ARENA, FMLN, GANA, PCN y PDC, es que surgimos para decir armémonos de valor y, aunque para algunos parezca retroceder o violentar derechos humanos, pero es una alternativa real que la Guardia Nacional regrese. ¿Por qué una alternativa que da certeza? Porque no hay otro. La mística y filosofía con la que imperó en esos tiempos, y fue efectivo en su quehacer, fue la Guardia Nacional.

¿Qué le hace creer a usted que solo la Guardia Nacional puede ser la solución a la inseguridad del país y, por ende, el despegue económico, una mejor educación, salud, etc.?

Es el clamor de la gente. Si alguien pudiera hacer una encuesta, le va a reflejar quizás más del 80 % que están preocupados por la inseguridad. Ese es un parámetro que nos indicó que debíamos tomar una acción enérgica como esta. Ese más del 80 % que nos dice: “Ya no aguantamos, necesitamos que suceda algo novedoso, que regrese la guardia, y si ustedes que son militares, por qué no lo proponen”. Es un sentimiento popular recogido del sentir de la gente con quien interactuamos.

¿No le preocupa lo que digan organizaciones de Derechos Humanos que cuestionaron el actuar de este cuerpo, en relación a violaciones de derechos humanos o, incluso, que pueda tomarse como una propuesta populista?

No me preocupa en lo más mínimo. Porque esa gente que cimentó esa posición, que la Guardia Nacional era violadora de Derechos Humanos, se puede buscar, y es gente de tendencia de izquierda. La gente de derecha no se queja de esa manera. El delincuente sí se queja. Basta recordar allá por los 79 y 80 el nacimiento real, político, del FMLN, fue de la estructura de delincuencia que huía de la Guardia Nacional. Esa fue la primera base con la que se formó el FMLN. Por lo tanto, ellos tienen un compromiso moral de proteger delincuentes. Ante eso qué revela Derechos Humanos. Estos se han convertido en el tutor y protector de delincuentes. Dejando abandonadas a las víctimas y a personas honradas y trabajadoras. Organizaciones que se pronuncien en contra las habrá, porque ellos viven de toda esa zozobra que vive El Salvador.

Además del retorno de la Guardia Nacional, ¿qué otras propuestas forman su plataforma legislativa?

Para el empresariado, que nos preocupa porque son los que abren fuentes de empleo, creemos que hay que hacer una exhaustiva revisión de un compendio de leyes que tenemos; por ejemplo en el tema fiscal, tenemos más de 20 leyes, pero si se revisan un par de estas, por citar algunas, se encuentra la ley de aduanas, en las que hay una burocracia tal que al empresario le viene su materia prima y tiene que estar pagando “mordidas” (sobornos) para lograr sacar esa materia. Por esa burocracia legal en esa ley, para que la tramitología salga más rápido, hay que hacer más expeditas las leyes.

Seguridad, revisión de ley de aduanas, ¿qué otra propuesta tiene para poder llegar a la Asamblea Legislativa?

Un tema de gran interés y preocupación es que a esta Asamblea 2018 nos toca, porque en nombre de Dios seré diputado y otros más de FPS, elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de la Corte de Cuentas y Fiscalía General de la República. Y es de especial importancia porque la izquierda ha querido, y lo hemos visto, posicionarse de estas instituciones. Ante eso, esta Asamblea debe ser la garante de que no vayamos a caer en una desgracia como la tienen otros países, de todos conocidos, que han caído en una anarquía, el FMLN quiere posicionarse de estas instituciones.