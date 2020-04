La Hermana de óscar méndez exige al minsal una disculpa pública

Una disculpa pública y que se asegure que las demás personas en cuarentena no sufrirán un destino similar es lo que exige al Gobierno Irma Elena Méndez en una carta abierta. Ella es hermana de Óscar Antonio Méndez, quien falleció la semana pasada mientras estaba en cuarentena en un hotel de Santa Elena. "Yo, como médico, creo saber cual fue su causa de muerte, pero este manifiesto no se trata de lo que hayan puesto en su certificado de defunción el cual dice paro respiratorio (el papel y tinta aguanta todo hasta diagnósticos estúpidos) pero lo que importa es que haya sido cual haya sido la causa, ÉL PIDIÓ AYUDA (sic)", dice la carta, que además cuestiona "el protocolo" que el Ministerio de Salud dice haber seguido: "Quiero leer donde en ese protocolo estipula no asistir a un ser inocente pidiendo ayuda".

Meléndez era ingeniero industrial y padre de cuatro hijos. Ingresó a El Salvador proveniente de Panamá, fue puesto en cuarentena en la Villa Olímpica y luego en el hotel donde falleció.

Según el Gobierno murió por paro respiratorio, pero su hermana señala que todos los que mueren dejan de respirar, la causa de muerte es lo que los lleva a ese paro. Irma es médica graduada de la Universidad de El Salvador.