La Laguna implementa cuarentena durante diez días por aumento de casos de covid-19 en el municipio

La Comisión de Protección Civil del municipio de La Laguna, Chalatenango, anunció el miércoles a través de sus redes sociales la implementación en la localidad de una cuarentena durante diez días debido al aumento de casos sospechosos y muertes por covid-19.

En la publicación, la alcaldía señala que durante la cuarentena, que estará vigente del 23 de septiembre al 3 de octubre, los habitantes del municipio no podrán recibir visitas de personas ni familiares que no sean residentes de la localidad y recomiendan a los pobladores no salir de sus casas si no es por alguna emergencia.

También dan a conocer que las clases semipresenciales quedan suspendidas en el municipio y que los centros escolares permanecerán cerrados por el tiempo que dure la cuarentena.

Asimismo informaron la suspensión de las actividades deportivas, reuniones sociales, fiestas privadas y familiares.

La comisión también anunció que los negocios de venta de alimentos solo será para llevar o a domicilio.

Asimismo indicaron que los servicios religiosos podrán realizarse, pero las iglesias deben dar estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad y reducir el número de feligreses por servicio.

Consultado al respecto, el alcalde Ulises Santos, expresó que no se trata de una cuarentena obligatoria como tal, sino voluntaria que fue tomada por la Comisión de Protección Civil después de conocer datos del Ministerio de Salud que contabilizan en menos de una semana 15 casos sospechosos de covid-19 en la localidad.

“Lo que se ha hecho es el anuncio de una cuarentena voluntaria y otras medidas, es una sugerencia a las personas a autoconfinarse, nosotros no podemos restringir ningún derecho a los habitantes, pero si hacerles la sugerencia de que se cuiden porque estamos ante un repunte de covid-19”, dijo el alcalde, aunque en la publicación en la que se anuncia la cuarentena no se menciona que sea voluntaria.

Foto LPG/ Cortesía.

El municipio de la Laguna ha sido el primero en implementar una cuarentena en el departamento de Chalatenango, pero es el quinto en anunciar la suspensión de actividades sociales por el aumento de casos y decesos por covid-19 en menos de dos semanas.

Antes lo han hecho Nueva Concepcion, Nombre de Jesús, La Reina y Agua Caliente que decretaron medidas por 15 días como una forma de cortar la cadena de contagios de covid-19.