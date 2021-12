La Madrid, 71 años haciendo ricas pupusas en comal

En la ciudad de Santa Ana se encuentra la pupusería Madrid, un negocio que durante siete décadas ha ofrecido a los santanecos este delicio platillo típico. Aquí las pupusas son hechas en comal de barro y con leña, lo que les de ese sabor particular que les encanta a sus clientes.

El negocio está ubicado sobre la calle San Juan Bosco entre la 16 y 14 avenida norte, en el barrio San Juan de la ciudad Morena. En este lugar ha funcionado desde su creación, en 1950, inicialmente bajo la administración de doña María del Carmen Madrid y ahora de una de sus hijas.

"Toda la vida se han hecho las pupusas en comal. En los inicios mi mamá sacaba un polín, los comales y los colocaba en un barril de metal. Mi mamá siempre fue bien emprendedora, pero cuando empezó la pupusería vio que se vendía y fue evolucionando pasando de la calle a la casa con unas cuatro mesas, y así fue creciendo el negocio por la alta demanda", recordó Tere Madrid, hija de la fundadora.

Desde siempre las pupusas se han hecho en comal en la pupusería Madrid ya que es lo que el cliente prefiere.

Encargada. María Julia Madrid ha estado a cargo de la pupusería durante las últimas tres décadas. Cuenta que siempre disfrutó de hacer pupusas.

Según la familia, en alguna ocasión optaron por hacerlas en plancha de gas, pero afirman que ni la textura, ni el sabor de la pupusa era el mismo por lo que regresaron al tradicional comal.

El negocio ofrece las tradicionales pupusas revueltas, de queso, chicharron, etc., pero también de papelillo, mora y ajo. Los precios oscilan entre los $0.60 y $0.70. Además, venden deliciosas cenas típicas. La pupusería Madrid está abierta los martes y miércoles, y de viernes a domingo a partir de las 5:30 de la tarde.

Desde 1997, la pupusería pasó a cargo de María Julia Madrid, ahora de 78 años, quien recuerda con mucha nostalgia como este negocio familiar inició y se ha mantenido en el gusto de los santanecos durante 71 años.

"Ya no hemos pensado en cambiar los comales por la plancha. La pupusería para mí se ha convertido en algo simbólico, de antigüedad y por ello es importante que siga funcionando. Mi mamá me heredó el negocio porque a mi siempre me gustó hacer pupusas. Yo quiero que la pupusería prevalezca y siga funcionando otros 70 años más", comentó María Julia.

A pesar de ser los únicos en el municipio en ofrecer pupusas hechas en comal de barro, no ocultan que la venta de este platillo ha tenido dificultades debido a la proliferación de pupuserías que las hacen en plancha, por lo que han tenido que incorporar nuevos ingredientes a sus pupusas para ofrecer nuevas variedades a los clientes, además de implementar el servicio a domicilio a través de plataformas digitales. "Hay que adaptarse a los cambios para seguir trabajando", dijo María Julia.