La Manada de Pick está detenida, Bery Zamora, su fundadora, está en cuarentena

Pánico, angustia y muchos sentimientos más rondaron por la cabeza de Bery Zamora, fundadora

de La Manada de Pick, proyecto que vela por el rescate, adopción y esterilización de perros y

gatos, cuando le dijeron que debía guardar cuarentena debido a la presencia de COVID-19 en El

Salvador.

“Ingresé al país el 8 de marzo antes de la restricción, tuve sintomatología de infección en los

riñones y fui a un hospital privado, el SEM (Sistema de Emergencias Médicas) me descartó, pero

me exhortaron a que fuera al Hospital Saldaña a realizarme la prueba y así hice”, comenta BeryZamora, fundadora de La Manada de Pick.

Foto: cortesía.

Hasta allí todo bien, pero lo que Bery ignoraba es el protocolo a seguir, cuarentena por 30 días a

pesar de que su prueba resultara negativa. “Sentí pánico cuando me dijeron que tenía que

quedarme 30 días; no estaba preparada psicológicamente y logísticamente para atravesar el

encierro”, dice Zamora.

Ingreso al hospital y traslado

Tuvo que ingresar al Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José

Antonio Saldaña" (Neumológico) y someterse a lo que establece el protocolo.

“Me recibieron, me asignaron cama y me sacaron las pruebas indicadas: COVID-19 renal, hepática

y placa de tórax y corazón. Las enfermeras toman temperatura, presión y oxigenación tres veces al día y hay médicos y epidemiólogos en el piso evaluando”, explica la fundadora de La Manada de

Pick.

Debido a que sus análisis han resultado negativos, Bery ha sido trasladada a un hotel del

Centro Histórico de San Salvador para continuar desde allí su cuarentena.

“Nos trasladaron a seis personas que teníamos resultados COVID-19 negativos y nuestra condición de salud es buena”, señala Zamora.

Bery cumple su décimo tercer día de la cuarentena y por ende, La Manada de Pick se ha paralizado.

“Debido a mi cuarentena hemos suspendido los rescates y campañas de esterilización

tanto por la logística, financiamiento, liquidez de procedimientos, movilidad y disponibilidad de

hogares temporales. En ocho años es la primera vez que paramos. Nos estamos concentrando en

promover adopciones y servicios sociales que es lo que permite mi confinamiento”, detalla

Zamora.

Foto: cortesía.

Pero todo tiene un propósito, y esta situación le hace reflexionar a Bery sobre el esfuerzo que hace el personal médico por atender una emergencia sanitaria.

“A pesar de toda la situación caótica, el miedo y ansiedad, esta oportunidad me ha permitido

conocer el esfuerzo que hacen los equipos médicos por atender con dignidad a los pacientes, a

pesar de que no estábamos preparados para atender una emergencia sanitaria como la actual, así

como no están preparados en la mayoría de los otros países”.

Optimista

La fundadora de La Manada de Pick agradece el apoyo de los seguidores de sus redes para ayudar a solventar en cierta medida las necesidades del pabellón donde estuvo hasta hace un par de días.

“Gracias a las personas solidarias que siguen nuestra labor en redes sociales logramos cubrir necesidades básicas de los pacientes en el pabellón, así como recursos para médicos y enfermeras.

Foto: cortesía.

La exposición de mi situación en redes sociales me ha permitido orientar a otras personas que

están pasando la misma situación y tienen miedo o dudas. Hemos recibido el apoyo y solidaridad

de la empresa privada y muchas personas de buen corazón”, finaliza.

Siga a La Manada de Pick, en Facebook: La Manada de Pick; y en Instagram: @lamanadadepick.