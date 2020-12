La Niña afectará con lluvias a El Salvador, aun en la época seca

El fenómeno de La Niña, que genera un enfriamiento de la temperatura del océano Pacífico y otras áreas, provocará lluvias aun en la temporada seca, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Al respecto, la Dirección General de Amenazas y Recursos Naturales del MARN indicó que La Niña "se mantendrá durante los meses de diciembre de 2020 a abril de 2021, por lo que se esperan días con lluvia aun en época seca".

"A escala nacional, los escenarios previstos de lluvia durante los próximos meses indican que podrían ocurrir tormentas ocasionales al menos una o dos veces al mes durante enero y febrero, para marzo y abril se espera lluvia sobre lo normal, que incluso podría dar la percepción de que inicia la época lluviosa", advierte el MARN en el boletín compartido este martes.

"Esto debido a la continuidad de las condiciones de temperatura superficial del mar en el Pacífico con el fenómeno de La Niña", explica.

El informe añade que "para los meses de marzo y abril, la presencia de vientos nortes será menor y el valor de la temperatura será más bajo de lo que suele ser".

Dentro de los efectos que La Niña el MARN informa que "se estima que ocurran de nueve a 14 eventos de vientos nortes: entre tres y cinco para diciembre, entre tres y cuatro para enero, entre dos y tres para febrero y de uno a dos eventos para marzo".

Cambios de temperatura

Respecto a las temperaturas para los próximos meses, la Dirección General de Amenazas y Recursos Naturales sostiene que no habrá olas de calor, mientras que en zonas medias y altas del territorio se prevé que haya más nubosidad, "por lo que la energía del sol llegará menos y el valor de la temperatura será más bajo".

La temperatura cálida sí se percibirá en los valles interiores y zonas costeras.

"Diciembre se mantendrá en el promedio nacional de temperatura, con máxima de 29.9° C (grados centígrados) y mínima de 17.3° C; será menos cálida en enero, con máxima de 30.3° C y mínima de 17.5° C", anticipa el MARN.

Mientras que las temperaturas para febrero serán más cálidas, con máximas de 31.8° C y mínimas de 17.8° C, y "nuevamente menos cálidas en marzo, con máxima de 32.2° C y mínima de 18.2° C; (en cambio) para abril se pronostican máxima de 32.2° C y mínima de 18.2° C".

Lea también: Pandemia puede agravar los problemas ambientales de El Salvador.

Balance de huracanes

A modo de resumen, el MARN finaliza el reporte indicando que "durante el año 2020, la temporada de huracanes en el Pacífico Oriental produjo 19 sistemas tropicales: cinco depresiones tropicales, 10 tormentas tropicales, un huracán y tres huracanes intensos".

Para el Atlántico, en cambio, "se registraron 31 sistemas tropicales: una depresión tropical, 16 tormentas tropicales, siete huracanes y cuatro huracanes intensos".