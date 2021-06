La PDDH dice que investigan sobre reo que murió en Apanteos

Luego que LA PRENSA GRÁFICA publicara sobre la muerte de Miguel de Jesús Herrera al interior del Centro Penal de Apanteos y la tardía comunicación para informar a su familia del fallecimiento, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) informó que le dan seguimiento al caso.

La procuradora adjunta para la Defensa de las Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana, Beatriz Campos, señaló que las muertes al interior de los centros penales siempre son investigadas. "Alguien que fallezca en una institución estatal bajo la custodia del Estado, a nosotros nos da una alerta de presumir que hubo negligencia", dijo.

La PDDH abrió un expediente en febrero para indagar más al respecto. Sin embargo, hasta la fecha, Deysi, la hermana de Miguel, asegura que no tiene certeza sobre lo ocurrido y desconfía de la versión que le dieron en el centro penal.

Según Campos, el director del centro penitenciario de Apanteos hizo una narración de los hechos y estableció que Miguel tuvo un accidente jugando fútbol y luego dijo que ese mismo día fue evaluado y posteriormente remitido a un centro asistencial médico.

"El día que pasaron los hechos fue el 31 de diciembre, pero era un día feriado y el 1 de enero también, pero cuando lo revisaron en el centro penal parte del personal médico manifestaron que (Miguel) estaba orientado, consciente y no presentaba mayor anomalía en su salud, pero como él manifestó que seguía sintiéndose mal fue remitido a un centro asistencial, donde falleció tres días después", mencionó Campos.

Además, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) también abrió un expediente del caso. En ese informe detallan sobre el levantamiento del cadáver, la autopsia y el acta de inspección ocular. También consta de entrevistas a internos, al director del centro penal y personal de ese lugar.

"Fiscalía tiene la autopsia y Medicina Legal ha determinado que la causa de la muerte podría inferirse que fue un accidente y pareciera que no hay delito que perseguir, pero la Fiscalía no lo ha archivado el caso", dijo Campos. Todavía no han aprobado una exhumación para comprobar los datos del fallecido.