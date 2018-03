La PDDH pide a alcaldía capitalina cerrar casas de citas

Lee también

Clausurar centros que se conocen como casas de citas situados en el centro de San Salvador y que sirven como escondites para personas que explotan sexualmente a menores es lo que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha pedido a la Alcaldía de San Salvador. Así lo aseguró la titular de la institución, quien dice que este tipo de acciones disminuiría el cometimiento de delitos contra menores.“Yo he pedido al alcalde de San Salvador que tenemos conocimiento de casa de citas, casas de este tipo para que sean erradicadas, sean cerradas estos centros, estos antros de vicio”, dijo la procuradora.También destacó el hecho de que organizaciones no gubernamentales impulsen campañas publicitarias para demostrar que sin personas que busquen menores para que les presten sus servicios no existirían este tipo de violaciones.“En el centro de San Salvador es común encontrar negocios que sirven de fachada para que menores se prostituyan”, dijo la funcionaria.Esto sucedió con uno de los acusados de ser cliente de una red de trata de menores. Según el requerimiento que la Fiscalía presentó, fue en una sala de belleza donde daban masajes que el imputado tuvo relaciones sexuales con una menor.En casos como este, expresó la procuradora, que se ha fundamentado la petición hecha a la comuna capitalina. Sostiene que el problema de la trata de menores, la explotación sexual y la prostitución son problemas antiguos que requieren del trabajo en conjunto del Estado y la sociedad.La procuradora hizo un llamado a las demás instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Nacional Civil (PNC) para que jueguen un papel más activo en el combate de estos delitos. “Es importante que funcione la institucionalidad”, declaró la procuradora.