"La PNC no está protegiendo la institucionalidad del Estado", dice magistrado tras privación de libertad por Nuevas Ideas

El magistrado Guillermo Wellman criticó la actuación de la Policía Nacional Civil durante la protesta que simpatizantes del partido Nuevas Ideas realizaron la noche del pasado lunes frente a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral.

Wellman además dijo que la protesta también significó una privación de libertad dado que los empleados y magistrados no pudieron salir del Tribunal sino hasta altas horas de la noche.

"La PNC que surgió después de los Acuerdos de Paz debe ser el garante para toda la ciudadanía, pero estamos viendo lo contrario y lo debo de decir porque lo vi. Ayer no se fue a proteger a la institución, no se protegió la institucionalidad y es lo que no está haciendo la PNC, no está protegiendo la institucionalidad del Estado, se está protegiendo a los que andan haciendo relajo en las calles. Ayer hasta miembros de dos medios quedaron encerrados. No se vale", dijo Wellman.

Además mencionó que espera que los hechos de ayer, así como los que se han dado en varias Juntas Electorales Departamentales del país, "no se vuelvan a repetir"

"Esperamos que los hechos de ayer no se vuelvan a dar. Les pedimos a la Fiscalía, a la Policía que nos den el apoyo necesario para que este Tribunal con todo el esfuerzo que se está haciendo pueda llevar a cabo estas elecciones en paz. La Fiscalía está tomando las medidas del caso porque ayer mismo giró instrucción funcional para que se nos dé cierta protección. Lamentamos que la policía no actuara inmediatamente después de casi cuatro o cinco horas que nos tenían encerrados y privados de libertad, logramos salir de la institución. Esperamos que no se vuelvan a dar estos hechos", aseguró.

También aseguró que será la Fiscalía General de la República la que determine si existió el delito de privación de libertad en contra de los empleados.

"A nuestro parecer y por la experiencia que por abogados tenemos la mayoría de magistrados creemos que fuimos privados de libertad", dijo.