La Paz: Anyeli sube a un tanque para enlazar a Internet

“En nuestra comunidad, la señal de internet móvil no pega muy bien; a muchos nos toca subirnos a los árboles, o salir de la casa para buscar señal y poder estudiar. Empecé subiéndome a un árbol pero me costaba estar parada (equilibrio); por eso, mi familia me ayudó a subir estas tablas donde me siento en el tanque”, mencionó Anyeli Mileydi Argueta, estudiante de segundo año de bachillerato contable, del Instituto Nacional José Simeón Cañas, de Zacatecoluca.

Anyely, de 17 años de edad, sabe de los riesgos, pero es la única alternativa para seguir estudiando en línea, nueva modalidad implementada por el Ministerio de Educación (MINED), ante la pandemia provocada por la covid-19.

“Sabemos del riesgo de caernos, pero en lo alto es la única alternativa para conectarnos a internet ”.

Anyeli Mileydi Argueta, estudiante de bachillerato

Junto a los habitantes de los sectores el Nilo, cantón Las Tablas, ubicado a 12 kilómetros de la ciudad de Zacatecolcua, en La Paz, sufren lo deficiente del servicio de internet móvil y piden al gobierno central que gestione una mejor cobertura para cumplir con las exigencias escolares.



Desde muy temprano en las mañanas, Anyely Mileydi, se dirige a la casa de su tía, ubicada a pocos metros de la suya, utiliza una escalera, sube más de cinco metros a una estructura donde se ubica un tanque de agua para tomar la señal de internet móvil, y así, empezar a bajar las guias de estudio. Le acompaña su celular, un cuaderno, un estuche donde guardar sus lápices y una calculadora.

“Corremos el riesgo de caernos, lastimarnos, e incluso que algo más nos pase. También, me he dado cuenta que algunos compañeros han decidido dejar de estudiar por el mismo problema, que no da señal y las exigencias son muchas en la escuela”, mencionó la joven estudiante.

Riesgo. Anyeli aseguró que es la única alternativa para conseguir internet.

Según los habitantes de esta zona rural de Zacatecoluca, varios alumnos dejaron de estudiar con la llegada de la pandemia porque se les dificultaba conectarse a internet y cumplir con las clases, bajar sus guias educativas y mantenerse al día con todas las exigencias de los docentes.

“Más de 15 alumnos de bachillerato dejaron de estudiar y de educación básica también abandonaron los estudios; hace unos días, nos reunimos (para gestionar ayuda) y únicamente llegamos cinco padres de familia de primer ciclo. La verdad es que muchos no tienen dinero para poner saldo a los teléfonos celulares y conectarse alas clases. Es complicado”, mencionó Zudilia Argueta, madre de familia de un alumno del Centro Escolar Cantón Las Tablas, de Zacatecoluca.

Algunos padres de familia aseguraron que pagan clases privadas para que sus hijos no entren deficientes de conocimientos en el próximo año escolar, pero que esto se traduce en un gasto adicional del presupuesto familiar.