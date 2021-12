"La Sala de lo Constitucional está permitiendo esta vulneración a los ciudadanos": Cristosal sobre nuevas demandas contra Chivo Wallet

Más denuncias continúan sumándose contra la billetera gubernamental Chivo. Hoy fueron presentados 131 nuevos avisos ante la Fiscalía General de la República (FGR), por parte de Cristosal, quien brinda el acompañamiento a las víctimas.

Los usuarios que acudieron a la organización para solicitar apoyo denuncian el uso indebido de su identidad dentro de la aplicación, con el objetivo de hacer uso del bono de $30 entregados por el Gobierno.

Según Cristosal, esto se puede verificar al tratar de ingresar a la aplicación con el Número Único de Identidad (DUI), donde el sistema les arroja una notificación que les indica que ya se encuentra en uso.

Foto: LPG/ Dennis Argueta

Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, confirma que ella también ha sido víctima de este accionar, así como Ruth Eleonora López y David Morales, ambos defensores de los Derechos Humanos.

Con respecto a las denuncias presentadas anteriormente sobre la misma situación, Navas afirmó que no han sido notificados por la FGR sobre cómo avanza el proceso. "No hemos tenido respuesta de la FGR sobre las primeras denuncias y aviso que se presentó por este tema. No hemos sido citados ni informados", explicó.

A pesar de la cantidad de denuncias existentes, Cristosal asevera que, hasta la fecha, no hay medidas tomadas por parte de la Sala de lo Constitucional; "no ha habido medidas, la Sala está permitiendo esta vulneración de los derechos de la ciudadanía", expresó la representación.