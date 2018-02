“La Sala de lo Constitucional estableció los filtros”

Aldo Cáder promete resolver con independencia y capacidad técnica en caso de convertirse en magistrado de la CSJ. Reconoce el trabajo de la actual Sala de lo Constitucional; sin embargo, dice estar abierto a que se revise lo que podría estar mal para cambiarlo. En esta plática señala que tiene la experiencia necesaria para no ir a aprender en materia constitucional.

¿Cómo ha visto este proceso de selección de precandidatos?

Ahora hay más difusión de lo que se está haciendo. Toda la etapa, los procedimientos y los requisitos se han puesto de conocimiento. Todavía hace falta más transparencia, como, por ejemplo, que los currículum de uno estén a disposición de la gente. Hay un ciudadano que ha pedido a la FEDAES los expedientes de los candidatos, y entiendo que se van a dar a conocer.

Es un gran avance; la transparencia ha sido diferente a otros procesos, ha sido mejor.

¿La ley estipula la imposición de filtros?

Hay dos posiciones: unos a favor de esos filtros y otros que no, porque no están establecidos en la ley ni en la Constitución. Yo creo que esos filtros sí están establecidos en la Sala de lo Constitucional, y por una sana prudencia se sabe que ningún funcionario debe estar vinculado a la política partidaria.

¿Por qué deben votar por usted los abogados?

Tengo experiencia constitucional, no voy a llegar a aprender. Trabajé en la Sala de lo Constitucional por 10 años, desde 96 a 2006. Fui colaborador jurídico, secretario de la sala y coordinador de un área. Un segundo aspecto es mi cualidad de resolver de manera técnica e independiente. La conjunción de esos dos aspectos me da legitimidad para pedirle al gremio que me vote.

¿Cómo define la justicia en el país?

Le pongo una nota media a la administración de justicia. Hay avances en el nombramiento de jueces y capacitaciones, que no se miraba antes. Pero se debe resolver la mora judicial, problemas de infraestructura y modernizar las telecomunicaciones en los procesos.

¿Qué esperaríamos de una CSJ de la que usted forme parte?

Una Corte técnica, independiente, imparcial, con probidad, sin despilfarro de recursos y tratando de agarrar lo bueno que ha hecho la Sala actual y mejorar lo que no se hizo bien.

Aldo Cáder

Cargo:

Precandidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia por el CEJ

Trayectoria:

Colaborador y coordinador de un área de la Sala de lo Constitucional