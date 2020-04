"La Sala puede llegar a pedir la destitución del presidente"

La desobediencia anunciada por el presidente Nayib Bukele a la más reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional, en la que pide frenar las detenciones por violar la cuarentena domiciliaria, es peligrosa. Así lo advierte Ramón Morales Quintanilla, especialista en derecho, quien critica los constantes choques entre el Gobierno y los otros dos órganos de Estado.

El presidente Nayib Bukele dejó claro que no acatará la última resolución de la Sala, ¿cómo lo valora usted?

No hay ninguna justificación como para menospreciar el sentido de los fallos, sentencias o resoluciones que la Sala emite. Deben cumplirse, nos guste o no nos guste, somos un estado democrático de derecho, eso es lo que corresponde. Por supuesto ya habrá consecuencias para él, de la actividad que tomen o de la iniciativa que lleven a cabo otras instituciones.

Hay un claro, evidente, flagrante y confeso de delito a desobediencia de orden judicial. Y no es una forma aislada, sino ya reiterada. Aquí lo que estamos viendo es un fenómeno bien claro, que se está legislando a través de decretos ejecutivos. Se están usurpando funciones que son propias de un órgano diferente al Ejecutivo, porque constitucionalmente así lo establece la ley primaria.

¿Ya se puede considerar un desacato?

Sí, el simple hecho de emitir decretos ejecutivos. Recordemos que un decreto ejecutivo es emitido por el Órgano Ejecutivo, pero directamente a través del ministro o el titular de la cartera que corresponde, en este caso el ministro de Salud. Todo decreto ejecutivo o reglamento que proviene del Órgano Ejecutivo debe ser refrendado por el presidente.

Entonces, allí hay distintos grados de participación o responsabilidad, sobre todo de carácter penal que es lo más grave. Ya no dijéramos responsabilidad indemnizatoria, daños y perjuicios, pero lo más grave es penal porque aquí quedan cubiertos bajo la desobediencia no en forma aislada el presidente. Todo aquel que ostentando un cargo o dicta una normativa en abierto incumplimiento, no una sino varias veces, que ya es agravante.

¿Qué instituciones deben jugar su rol en esta situación?

Primero, la Sala de lo Constitucional. Además de emitir las resoluciones, tiene la obligación de oficio, sin esperar el requerimiento de una de las partes interesadas en el proceso, a darle seguimiento a la ejecución y cumplimiento ya sea voluntario o forzoso de sus órdenes.

La Ley de Procedimientos Constitucionales dice que (la Sala) le hará como un requerimiento prevención una vez emitida la resolución a la autoridad demandada que supuestamente está desacatando. Y si aun así reitera, entonces, puede llegar a pedir su destitución y su encausamiento penal. Esto no lo vamos a estar viendo como algo tan superficial.

La ley le da a la Sala los mecanismos para poder activar a otras instituciones, puede certificar a la Fiscalía, pero aquí queremos ver un papel más protagónico de la Fiscalía y que no nos quedemos en la mera expresión de que vamos a investigar.

¿La Fiscalía puede actuar de oficio en este caso?

Claro. Son delitos graves y cuando hay delito de tal gravedad no requiere que alguien inste o inicie el proceso. Lo que pasa es que muchas veces allí depende del fiscal de turno, podría haber un fiscal que sea proactivo y no espere el requerimiento de la Sala y habrá otro que diría ´Voy a esperar que me lo indique la Sala´.

Pero creería yo que no es necesario que la Sala lo indique para iniciarlo, es un hecho público, reiterado y con dolo, entendido como mala intención en el sentido que usted sabe que lo que está haciendo es abiertamente incumplir una orden. Podría aplicarse el delito de desobediencia judicial.

¿Qué consecuencias trae ese delito?

Bueno, es delito de cárcel. Tendría que seguir el procedimiento previo la Asamblea, pues recordemos que no estamos hablando de un funcionario común y corriente. Pero se puede llegar hasta ese punto. Dejemos aquí si la situación es de cuántos años de cárcel, que no es el punto relevante, es la pena accesoria que conlleva la destitución del cargo.

Habría que ver si hay otros delitos vinculados a la usurpación de funciones de otros órganos del Estado. No creo que lleguemos a tanto, esto crearía un caos a nivel nacional.

Esta es la segunda vez que el presidente se enfrenta a un órgano, ya lo hizo con la Asamblea el 9 de febrero. ¿Qué mensaje envía esta conducta?

Eso es gravísimo, no llevamos ni un año siquiera de gobierno. Y ante una situación, ya nos ha puesto en perspectiva cuál es la forma de reaccionar caprichosa, obcecada e impulsiva del presidente cuando las cosas no salen como son (…) Vamos a entrar en una ingobernabilidad, en una inestabilidad, en una inseguridad jurídica que quien va a tener más trabajo es la Sala.

Definitivamente hay un mensaje autoritario, de bravuconería, de insolencia. Es que aquí no hay nada que decidir, la Sala es un tribunal de única instancia y lo que decide ya no admite recurso. Para bien o para mal, eso debe respetarse.



¿Quien es?

Ramón Morales Quintanilla Abogado

Trayectoria:

Doctor en derecho de la Universidad Aunónoma de Barcelona, España.