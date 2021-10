"La UCA no tiene nada que esconder": Universidad responde a ataques de diputados oficialistas

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) emitó este viernes un pronunciamiento ante los recientes "ataques por parte de algunos diputados" respecto al manejo de fondos públicos por parte de la institución.

"Ya sea por ignorancia o mala fe, han hecho afirmaciones que buscan afectar la percepción de la población sobre el trabajo de esta casa de estudios", dijo la UCA y agregó que "por sus cargos y por responsabilidad, los funcionarios deberían saber con propiedad la finalidad con la que fondos públicos fueron confiados a la UCA".

"Al preguntarse retóricamente qué se ha hecho con los fondos confiesan su propia negligencia. Sin embargo, por respeto a la población, nos pronunciamos públicamente sobre este tema", apuntaron.

Esta semana, la diputada Alexia Rivas de Nuevas Ideas dijo que la UCA recibió $24 millones desde el 2011, en reacción a un tuit de Informa TVX que citaba las declaraciones del rector de la UCA Andreu Oliva, afirmando que "el poder del Gobierno se está mal usando" y "no está gobernando a favor de la población".

En tanto, el diputado de GANA Romeo Aüerbach se sumó a las reacciones y dijo que Oliva debería llegar a la comisión que estudia los fondos recibidos por ONG. "Yo quisiera saber por qué se los dieron y en qué los usaron", escribió.

La Universidad aclaró que desde 1976 "no ha recibido ningún tipo de subsidio o donación gubernamental" y que entre 2011 y 2020 se implementaron 51 proyectos mediante convenios con el Ministerio de Educación (MINED) por un monto superior a los $30 millones y en cada año se reintegró los remanentes que en total suman $717,617.51.

Parte de estos convenios son colaborar en el apoyo logístico y procesamiento de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media, conocida como PAES, la especialización de docentes de tercer ciclo, apoyo a estudiantes con sobreedad en centros educativos focalizados, asistencia técnica a escuelas de educación especial, cursos y capacitaciones a directores y docentes en el modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, entre otros.

"De todos esos proyectos hay información detallada y con comprobantes. La ejecución de los realizados entre 2011 y 2018 fue auditada por el Ministerio de Educación y/o por la Corte de Cuentas de la República. De los proyectos correspondientes a los años 2019 y 2020 las autoridades aún no han realizado la respectiva auditoría, pero la Universidad ha estado lista para someterse al escrutinio", señaló.

Agregó que "dando el beneficio de la duda, quizás los funcionarios desconocen de los convenios previos a 2019 porque no han solicitado la información respectiva. Pero no se entiende que desconozcan los convenios de proyectos del actual Gobierno implementados con la UCA".

Aclaró que "para la UCA, ser contratada por el Estado para la ejecución de proyectos nunca ha implicado ni implicará perder la independencia ni el espíritu crítico que la caracterizan" y destacó que "el Gobierno de Nayib Bukele cortó unilateralmente los convenios de cooperación con la UCA, pero no porque esta haya faltado a la honradez, la responsabilidad y la transparencia en el manejo de los recursos, sino por la intolerancia del Ejecutivo a la crítica y a la verdad".