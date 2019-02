La Unión el departamento más complicado en proceso de elecciones

La mayoría de los centros de votación en el municipio de La Unión, la cabecera de este mismo departamento, abrieron hasta las 8:30 am por diferentes inconvenientes como la conformación de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), paquetes electorales que no llevaban tinta indeleble y en otros casos la tinta tiene problemas para ser usada.

En San Alejo los problemas se presentaron porque no se quería permitir el ingreso de las personas acreditadas del FMLN, porque se alegana que las credenciales eran copias, pero a las 8:00 de la mañana ya se había resuelto la situación.

En Usulután se presentó una demora de 25 minutos en el Centro de Gobierno que abrió a las 7:25. Según Georgina Martínez, encargada de ese centro de votación, el atraso se debió a la gran cantidad de personas en las JRV.

Asimismo, indicó que los policías votaron junto a la población, situación que no era la recomendada, pero que decidieron aprobarla para evitar más atraso. En la JRV 5,284 no se les permitió votar a 4 agentes policiales, ya que no aparecían en el listado.

En San Vicente, la mayoría de centros de votación ha presentado alguna dificultad, principalmente en la conformación de las Juntas Receptoras de Votos, según algunas fuentes de la Junta Electoral Municipal (JEM), los que ha implicado tardía en apertura de algunos centros, como el ubicado en el Complejo Educativo Marcelino García Flamenco.

También Con un retraso de media hora abrió sus puertas el centro escolar San Agustín, el mayor centro de votación habilitado en el municipio de Zacatecoluca.

En departamentos como Chalatenango y Sonsonate, en las cabeceras departamentales, el proceso de las elecciones inició con Normalidad. En Santa Ana hubo ligeras demoras pero nada que representará mayores problemas.