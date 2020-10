La Unión: la PNC capturó a dos mujeres

La Policial Nacional Civil (PNC), de La Unión, reportó la captura de Nora del Carmen Mendoza, de 36 años, detenida en el cantón San Sebastián, del Municipio de Santa Rosa de Lima, La Unión, por el delito de hurto agravado.

La PNC también reportó la captura de Jury Beatriz Flores Hernández, de 22 años, detenida con orden judicial por el delito de organizaciones terroristas, detención realizada en el municipio de San José de La Fuentes, de La Unión.

Según la fuente policial, Flores Hernández, estaba perfilada como colaboradora de una pandilla y no descartan que su compañero de vida también esté ligado con estos grupos.

"No, yo no participo en ninguna organización terrorista, soy inocente de lo que se me acusa y voy a salir de esto" aseguró la acusada.

En las próximas horas será llevada ante el juzgado correspondiente.