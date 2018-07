¿La Unión se quedará sin sandías por falta de lluvia?

La falta de lluvias ha afectado gravemente los cultivos de sandía en cuatro municipios del departamento de La Unión, según afirman los productores locales. Ellos han perdido al menos un 70 % de la producción de este año.

Son aproximadamente 400 productores de sandía de los municipios de Intipucá, Conchagua, San Alejo y La Unión, quienes han visto afectadas sus parcelas debido a la sequía. La planta se deterioró y el fruto no creció ni maduró adecuadamente, explicaron.

Foto de LPG/Juan Carlos Díaz

"Cuando comenzó a dejar de llover la planta se fue debilitando y se veía amarilla, porque este cultivo requiere que la tierra esté húmeda. Después el fruto ya dejó de crecer y se ha quedado pequeño y tampoco agarró color y sabor, porque no se maduró bien, y las flores que estaban se perdieron por completo", señaló Mercedes Martínez, quien produce en el caserío Valle Nuevo, de Conchagua.

Pese a esta afectación por la seguía, La Unión no se quedará sin sandías. Hasta el momento no hay escasez de la fruta, ya que hay otros productores que han invertido en sistemas de riego y por eso no se vieron afectados. Los productores que cultivan con sistemas de riego sacan otra cosecha en un plazo de tres meses.

Foto de LPG/Juan Carlos Díaz

Cada agricultor que produce en una manzana de terreno, tiene una inversión aproximada de $700. Sin embargo, las sandías que lograron desarrollarse son pequeñas y no pueden ser vendidas en más de $0.50. En años anteriores, el precio de la sandía más grande ha llegado a un precio de hasta $3.

El oriente del país es una de las zonas más afectadas por la falta de lluvias de las últimas semanas.