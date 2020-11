La Unión ya suma 165 personas albergadas por depresión tropical Iota

Doña Raquel Umanzor Pérez de 74 años de edad, residente del Caserío El Rincón, del cantón Pavana San Alejo, ha sido albergada en dos ocasiones en menos de 30 días debido a las emergencias por Eta y Iota. De momento se refugia en el Centro Escolar Canton Pavanita, de San Alejo, La Unión.

Doña Raquel Umanzor Pérez, evacuada dos veces de su casa en menos de 30 días. Todos los años se ve afectada por los fenómenos naturales que llegan al país. Foto: Alfredo Hernández.



La señora Raquel comenta que vive cerca de un río que se conoce como río Conchagua y también cerca de una quebrada. "Cuando llueve el río empieza a llenarse, uno se desespera por temor a perder la vida ahí", comentó doña Raquel Umanzor.



"En dos veces seguidas nos han sacado de ahí, gracias a Dios el muchacho (Presidente de Protección Civil Comunal) está atento a sacarnos antes que se llene el río", expresó doña Raquel quien dice ser afectada todos los años.



Para Raquel ha sido difícil dejar su hogar ya en dos ocasiones en menos de 30 días y manifiesta que sus dos hijas no quieren salir ante el riesgo. A ella solo la acompaña su nieto Josue Ismar Alvares de 14 años de edad.

Doña Raquel Umanzor Pérez junto a su nieto se refugian en el Centro Escolar Canton Pavanita. Foto: Alfredo Hernández



"Yo vengo con ella porque el río crece, me da miedo. Vengo a cuidarla, como casi no puede caminar. Con ella me he crecido, y por eso es que no la dejo sola" dice Josue.



Doña Raquel comenta "Gracias a Dios aquí estamos bien, no tenemos lujos, pero sí lo necesario, no dormimos en el suelo y tenemos la comidita". En el albergue de canton Pavanita, se tienen refugiadas 14 familias, haciendo un total de 44 personas.



Estas familias fueron evacuadas la noche del martes, de los caseríos El Rincón y El Talpujero, del cantón Pavana, del Municipio de San Alejo en La Unión.



Aunque en estas zonas aún hay personas que no han querido salir de sus casas, debido a que manifiestan que deben cuidar sus pertenencias y evitar que sean robadas por personas que se aprovechan de la situación para sustraer los bienes.



En el departamento de La Unión, hasta el cierre de la nota, se tenían 165 personas albergadas en cinco diferentes albergues: Centro Escolar canton San Felipe de Pasaquina; Centro Escolar de Poloros; Centro Escolar Pavanita de San Alejo; Centro Escolar de Caserio Escalón Nueva Esparta; y el Complejo Educativo John F. Kennedy del municipio de El Carmen.



Dentro de los albergues se mantienen actividades lúdicas para contribuir a la liberación del estrés que puede provocar estar albergados; también se conoció que en cada albergue hay un profesional de la salud para poder atender las emergencias médicas que sucedan dentro de los albergues.