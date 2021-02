La Zona Rosa lista como centro de votación para las elecciones

Un total de 34 Juntas Receptoras de Votos (JRV) fueron instaladas ayer en el Bulevar del Hipódromo, en la Zona Rosa de San Salvador, el cual se ha convertido en el centro de votación más grande de la capital y donde se espera que más de 23,000 votantes emitan el voto.

"Como no tenemos el centro de votación CIFCO, ahí estarán las JRV que estaban en el Centro internacional de Ferias y Convenciones, que ahora es el Hospital El Salvador. Estamos listos y confiando en Dios que todo va a salir adelante. En una reunión con el director de la Policía, nos garantiza la seguridad en los centros de votación", dijo Guillermo Wellman, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En el lugar, se han habilitado desde la JRV número 498 hasta la 531, ubicadas desde el redondel Brasil hasta el redondel Italia. En este lugar solo se dejó un carril para colocar los anaqueles y el otro con sentido (hacia el sur) servirá para que las personas se puedan movilizarse.

Según comentaron los organizadores, en esta calle se cerró el paso, ayer a las 7 de la mañana, para que el TSE instalará lo necesario para que los miembros de las JRV pudieran realizar su trabajo, sin inconvenientes.

"Los compañeros de logística se han encargado de colocar los 34 canopis, uno por cada JRV, más los que se utilizarán para otras actividades. Nosotros somos los encargados de instalar las acometidas para la luz eléctrica, hemos colocado un toma por cada canopy y se pusieron luminarias para que puedan trabajar más cómodos cuando caiga la noche", dijo Alexander Cea, jefe de electricidad del TSE.

Mientras que los delegados de la Junta Electoral Municipal (JEM) realizaron ayer un recorrido por el lugar, en el cual constataron que la zona cuenta con lo necesario para que los capitalinos acudan a las urnas.

"Antes, en CIFCO había 67 urnas, con la diferencia que las papeletas de votación son más, ahora traen 700, eso ha favorecido que sean menos JRV. También hemos verificado que se entregaran las papeletas y que quedaran en resguardo de la PNC", dijo Margarita de Noyola, delegada de la JEM.

A nivel nacional, el TSE tuvo que solventar 131 problemas en 1,595 centros de votación para poder operar este día, entre los principales inconvenientes estuvieron la falta de agua potable, energía eléctrica y servicios sanitarios, entre otros, según comentó Juan Carlos Anaya, coordinador logístico de la Dirección de Organización Electoral.

"En algunos casos, en los centros escolares encontramos que no había luz, por diferentes situaciones, pero logramos repararlos en algunos casos y en otros tuvimos que hacer diferentes gestiones. Donde no hay agua, se llevó pipas y también hemos dotado de baños portátiles donde no los hay. Recordemos que tenemos centros de votación, entre rurales, urbanos, mixtos y en las ciudades, en cada uno hemos garantizado la logística de funcionamiento", agregó.

Anaya sostuvo que han realizado una jornada titánica para lograr habilitar todos los centros de votación en El Salvador, donde se elegirán a los futuros diputados y alcaldes que gobernarán en los próximos tres años. "No hemos descansado hasta dejar todo funcionando. Si algo sale mal, también estamos listos para movilizarnos y repararlo a la mayor brevedad posible, porque nuestra misión es garantizar los comicios", dijo.