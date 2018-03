“La actual Sala de lo Constitucional para mí sería un norte”

Marlon Cornejo es el presidente del Círculo de Abogados Salvadoreños (CAS) y se define como un precandidato a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “cien por ciento gremialista”. Es el primer precandidato a la CSJ que acude a la entrevista con este periódico con un equipo de campaña.

¿Qué piensa sobre la inclusión de filtros en el proceso de elección en FEDAES?

Si me está preguntando por los dos años de haber obtenido la personería jurídica para que una asociación pueda participar, le puedo decir que ese no es un filtro. Eso no era ningún filtro, es una falacia. Más aún, se quitó. ¿Cuántas asociaciones han pedido participar en razón de ese filtro que se quitó? Ninguna más, solo se observa que era una. No podemos estar haciendo leyes particulares, solo para que tal asociación no participe.

¿No se merece el gremio elegir de una lista depurada?

La Sala de lo Constitucional misma no se metió en su jurisprudencia a establecer esos criterios. De hecho, la misma FEDAES, que no puede hacer el trabajo de la sala, consideró que tiene que ser la sala la que resuelva al final. Acá hay diferentes filtros. Primero, el filtro de las asociaciones... Llegando a ese punto, en el que la asociación presenta los candidatos al comité electoral y acredita la asociación al comité electoral, vienen más filtros (formales).

El CAS ha votado en bloque contra los filtros. ¿Hay un debate político?

En el comité electoral el licenciado Abel Chavarría es nuestro representante; y en todas las resoluciones ha estado actuando en conjunto a lo que ha pedido el CEJ. Cuando ya pasa a junta directiva, lastimosamente el miembro que teníamos tuvo un problema de salud, se ha excluido en este momento. Ahí ha habido una votación distinta.

¿Cómo evalúa el trabajo de la actual Sala de lo Constitucional?

La debilidad que percibo es en cuanto a forma, en cuanto a carácter, han podido ser un poco más diplomáticos y conciliadores en ciertos aspectos, no tan de choque. Hay situaciones de país que hay que saberlas modular, hay que saberlas evaluar, ponderar y creo que en cuanto a forma sí lo haría muy diferente. Estamos hablando respecto a no entrar en choque con el resto de salas. ¿Fortalezas? La actual sala para mí sería un norte. Nunca se había visto que una sala asumiera su rol de guardián de la Constitución.

Marlon Harold Cornejo

Cargo:

Secretario del Juzgado de Paz de Candelaria (Cuscatlán).

Trayectoria:

Presidente del CAS y expresidente de la FEDAES.