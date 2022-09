"La alcaldía se desligó de mi caso y me dejó sin trabajo"

Moisés Emilio Pérez Lozano, de 27 años, denunció que fue despedido de su puesto de trabajo en la alcaldía de Cojutepeque, Cuscatlán, pese a contar con una incapacidad médica de tres meses tras haber sido atropellado el 23 de mayo por el camión de recolección de basura de la municipalidad, mientras laboraba en la recolección de desechos sólidos en la localidad.

Pérez, quien mantenía una plaza temporal en la municipalidad, sufrió una fractura en su pie derecho y pierna izquierda, y perdió la movilidad en su mano derecha. Fue operado en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) porque cotizaba en su anterior empleo. "Gracias a Dios aún tenía seguro por mi anterior trabajo, eso me ayudó a cubrir la mayoría de mis gastos durante tres meses que me incapacitaron", sostuvo Pérez.

Las autoridades municipales, según contó Pérez, le pagaron su salario de mayo a julio, y recientemente le llamaron para notificarle que suspenderían ese pago porque su contrato no sería renovado. "Me dijeron que ya no tenían fondos y básicamente me despidieron; me dejaron sin ayuda, algo que considero injusto", añadió.

Según el afectado, gastaría al menos $2,000 en terapias, asistencia médica y medicamentos mientras finaliza su proceso de recuperación. "Los doctores dicen que la mano ya no me va a quedar igual, estoy volviendo a caminar. La alcaldía básicamente se desligó de mi caso", dijo. Pérez interpuso una demanda contra la municipalidad ante la Procuraduría General de la República (PGR) para conseguir una indemnización por daños.

Se intentó conocer la opinión de la alcaldía sobre este caso, pero no atendieron la solicitud de este medio.