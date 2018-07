La amnesia del policía que recogió las evidencias de una masacre en Zaragoza

José Israel Rosas, el agente de Inspecciones Oculares de la Policía Nacional Civil (PNC) que en febrero de 2016 recogió las evidencias del asesinato de cuatro hombres en Zaragoza, llegó ayer al cuarto día del juicio en contra de los nueve policías procesados por el cuádruple homicidio. Se paró ante los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, juró decir la verdad y luego se sentó para responder las preguntas del fiscal Juan Antonio Reyes.



—Testigo, ¿puede decirnos por qué está en este juicio?

—Porque fui citado para declarar sobre una escena en la que trabajé como técnico recolector de evidencias del laboratorio de Inspecciones Oculares.

—¿A qué escena se refiere? ¿Cuándo sucedió eso?

—A una de Zaragoza, que ocurrió el 8 de febrero de 2016.

—¿Recuerda el lugar exacto? ¿Recuerda la hora exacta?

—El lugar exacto no, solo recuerdo que fue en la colonia Villas de Zaragoza. A nosotros nos informaron a las 16 horas, dijeron que teníamos que ir a la escena.

—¿Y a qué hora ocurrió todo?

—Nos dijeron que a eso de las 13:45 horas. Pero nosotros llegamos a eso de las 17:30 horas. Luego nos reunimos con unos jefes para coordinar todo. Finalmente entramos a la escena a eso de las 18 o 18:10 horas.

—¿Qué hizo usted y su equipo en la escena?

—Recolectamos evidencia, tomamos fotografías, recogimos armas, casquillos, observamos los cadáveres y vimos los impactos de bala en las paredes del interior de la vivienda donde ocurrió todo.

—Usted habla de que recogieron evidencias. Entre esas habla de armas. ¿Cuántas armas?

—Umm... no recuerdo.

—Pero sí vio las armas, ¿dónde estaban?

—No recuerdo. Podría ser abajo de los cadáveres y cerca de las manos.

—¿Cuántos casquillos vio en la escena?

—No recuerdo.

—¿Cuántos cadáveres observó en la escena?

—No recuerdo.

—¿Cómo estaban los cadáveres que dice que vio?

—No recuerdo.

—¿Cuántos impactos de bala vio en las paredes?

—No recuerdo.

—Señoría, no más preguntas –cerró el fiscal.

De acuerdo con el fiscal, la amnesia del testigo y su poca colaboración en el juicio podría ser intencional para no afectar a los nueve colegas procesados. “Desde afuera se puede decir que uno como fiscal está dejando pasar eso. Pero lo que pasa es que no puedo desacreditar en el proceso a los testigos que yo mismo he ofrecido en el juicio, porque lo poquito que han dicho, y que se les ha sacado a cucharadas, ya sirve para la estrategia que tenemos”, dijo el fiscal.

El agente de Inspecciones Oculares no ha sido el único de los policías citados a declarar que no han colaborado como el fiscal del caso quería. Durante el desarrollo del juicio, un oficial de servicio, una agente de atención ciudadana, un analista policial y un agente de la Unidad de Asuntos Internos tenían información sobre lo ocurrido el día de la masacre, pero el fiscal obtuvo pocas respuestas.

Manuel Cruz Azucena, uno de los defensores de los policías, dijo que el fiscal no ha tenido la capacidad para preguntar y que por esa razón los testigos no han colaborado.

Reyes, que ha señalado indicios de una ejecución extrajudicial, también dijo a LA PRENSA GRÁFICA que en el caso hay pruebas documentales y periciales que confirman la participación de los nueve procesados y que este caso no está basado en el dicho de los testigos.

El juicio se reanudará hoy a las 2 de la tarde, para escuchar la declaración de cuatro testigos de descargo, es decir, testigos propuestos por los defensores que hablarán a favor de los policías.