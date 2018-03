La clave fue el acercamiento que tuve con la gente”

Mauricio Zelaya, actual concejal de la alcaldía, logró devolverle el poder municipal a ARENA en Usulután, luego de nueve años de no gobernar la comuna desde Guadalupe Hidalgo en 2006-2009. Zelaya señala que es consciente de la deuda que tiene la comuna, pero le apuesta a la gestión para la ejecución de proyectos.

“Nosotros hemos hablado con el concejo (municipal) entrante y a partir del 3 de abril vamos a tratar de hacer ese acercamiento con el concejo municipal saliente para empezar a hacer la transición”.

¿Qué sensaciones le deja la victoria?

Me siento muy contento por la oportunidad que me da el pueblo usuluteco y quiero felicitar a las personas que participaron en este proceso, a los diferentes candidatos de los partidos políticos, mis respetos para ellos, se lo merecen como personas.

¿Cuál considera que fue la clave?

El acercamiento que tuve con la gente, donde tuve esa buena oportunidad de acercarme a la gente caminando casa por casa y sentir la afinidad; ese apoyo de todo el pueblo de Usulután y las comunidades que tuve que visitar.

¿Cómo evalúa el proceso electoral?

Con mi trabajo de equipo acordamos que teníamos que respetar a los diferentes candidatos, diferentes instituciones.

¿Qué proyectos pueden esperar los usulutecos en su gestión?

Ellos esperan que se dé ese acercamiento con la gente y siempre hay ese pesar que las calles están en mal estado, que la recolección de basura no se da, que la energía (eléctrica) no llega a ciertos lugares. He caminado mucho y he conocido las necesidades de las comunidades. Como alcalde y mi concejo, primero Dios, pienso darle respuesta a las necesidades de nuestro pueblo usuluteco.

¿Qué será lo primero que hará cuando asuma la jefatura de la alcaldía?

Mi primer punto sería acercarme a las unidades técnicas que tiene la alcaldía para poder trabajar con ellas, quienes saben directamente cómo está la situación de la alcaldía, cómo están las finanzas, y de ahí tomar un punto de partida con mi concejo para poder distribuir bien el trabajo en beneficio de mi querido Usulután.

Se habla de una alcaldía endeudada e incluso usted ha estado adentro como concejal. ¿Cómo ve ese aspecto?

La alcaldía tiene una deuda de cerca de $9 millones, pero tenemos que ser cautelosos con los fondos, se puede ir pagando esa deuda poco a poco.

¿Y la estrategia para reducir esa deuda?

En cierta medida tengo que contar con un equipo técnico que sepa gestionar, ya que hay instituciones que si ven que uno es transparente, le pueden ayudar, y si uno tiene la capacidad de tener un equipo que pueda gestionar, podemos salir adelante.

¿Qué mensaje le da a los usulutecos que votaron por usted y a los que no lo hicieron?

Para todos, mis respetos, porque cada quien tiene una afinidad política, pero en cierta medida si los usulutecos me dieron ese acercamiento y confianza, tengo que devolverles esa confianza, así que me siento muy agradecido con el pueblo usuluteco.

¿Cuál cree que es la necesidad más grande que tienen los usulutecos en la cabecera departamental?

Hay muchas necesidades, he caminado todos los cantones, barrios, caseríos y las colonias, pero lo primordial que pide la gente es que le arreglemos las calles. En el casco urbano la gente pide que por favor no haya baches y se mejore del aseo, la recolección de la basura, esos “cielos abiertos” no tienen que existir; es la contaminación que hay en nuestra ciudad. El alumbrado público, eso lo pide la gente y después hay otras necesidades que son importantes.

¿Qué se puede hacer con el reordenamiento de la ciudad, sobre todo en la zona de los mercados?

La gente emprendedora a veces se siente desmotivada cuando escucha que la van a quitar del puesto que tiene. Cuando le dicen “reordenamiento”, se siente desmotivada, pero la clave es dialogar.

En cuanto a la agricultura, ¿qué pretende hacer?

Soy agricultor y me he dedicado mucho tiempo a eso; es algo maravilloso sentir el campo. Nuestras tierras tienen valor en oriente y están abandonadas, no se le dan los insumos al agricultor para que pueda producir sus alimentos. Nosotros fuimos nombrados el granero de El Salvador, pero se oxidó. Hay que darle vida nuevamente.



Mauricio Zelaya

Ocupación:

Agricultor

Trayectoria:

Actual concejal por ARENA en la comuna de Usulután