La comunidad en Morazán que nunca ha tenido un puente y espera se cumpla una promesa

Por muchas décadas los habitantes del cantón El Rosario, municipio de San Isidro, Morazán, han tenido que ingeniárselas para cruzar el río Torola, el cual conecta con los caseríos y cantones del municipio que lleva el mismo nombre.

Los pobladores esperan que el presidente de la República, Nayib Bukele, cumpla la promesa que hizo esta semana a través de su cuenta oficial de Twitter, que en 72 horas se iniciaría con la construcción del puente.

Fotos LPG/Fátima Membreño

El 85% de habitantes de El Rosario son agricultores y todos los días tienen que cruzar el río para poder ir a trabajar a sus tierras que se encuentran en Torola, según informó el alcalde de San Isidro, Julio Franco.

El alcalde da cuenta de que aproximadamente 20 personas han muerto intentando cruzar el río en las décadas recientes. De esas 20, dos murieron en los últimos cinco años.

"Desde que se puso la cuerda, allá por el 2001, disminuyeron los muertos, ya que esto les sirve a ellos, para que puedan cruzar el río sin arriesgarse a meterse al agua y pasar por las piedras y árboles que hay en el interior. Antes se pasaban por unas piedras, pero al ver que se caían, se hundían y se ahogaban, fue que pensamos en poner la cuerda ", aseveró el edil.

Agregó que como alcaldía tenían pensado en hacer una pasarela peatonal, pero asegura que la insuficiencia de fondos no les ha permitido poner en marcha el proyecto.

Asimismo, aseguró que en reiteradas ocasiones solicitaron ayuda al expresidente Salvador Sánchez Cerén, pero nunca obtuvieron respuesta. "En campaña nos prometían pero nunca nos visitaron. Hoy por la tarde esperamos que entre la primera máquina para que se construya ", dijo Franco.

El río es cruzado por jóvenes, niños adultos y ancianos; a estos últimos se les dificulta pasar, ya que aseguran que la polea pierde velocidad y, a mitad del camino, tienen que utilizar las fuerzas de sus brazos para poder llegar hasta el final.

"Yo soy del caserío San José en Torola y tengo que venir hasta acá porque por aquel lado no hay tiendas. Por mi edad se me dificulta pasar porque ya no tengo fuerzas y me canso en el camino, es por eso que tengo que ir haciendo varias pausas", contó Domitila Ayala, de 65 años.

Cada uno de los habitantes que necesita cruzar hacia el municipio de Torola, tiene que mandar a hacer a un taller de estructura metálica un "garrucho", el cual consiste en una agarradera que se coloca en la cuerda de metal y que sostiene varios lazos de nylon.

Para los estudiantes del Centro Escolar El Rosario, ubicado en San Isidro, no es nada fácil tener que ir a la escuela, ya que la mayoría vive en el caserío San José, (Torola) y deben de cruzar el río. El temor les invade cuando se sientan en los lazos y tienen que agarrar impulso para poder cruzarlo.

"Ya tengo varios años de hacer esto y me da mucho miedo caerme, pero debo de hacerlo porque quiero estudiar y salir adelante", comentó Abigail Castro, de 13 años, quien cursa séptimo grado en la escuela El Rosario.

Familiares de víctimas que perdieron la vida al intentar cruzar el río manifestaron sentirse ilusionados con las promesas del presidente Bukele.

Ministra @MariaChichilco, su solicitud fue atendida por el equipo multidisciplinario del Gobierno.



El puente se empezará a construir dentro de 72 horas y quedará así: pic.twitter.com/KqsAgDyTOy — Nayib Bukele (@nayibbukele) 6 de junio de 2019

Con lágrimas y la voz quebrantada, María Gómez, de 28 años, recordó cuando, el 20 de enero de 1995, su mamá le ayudó a cruzar el río y posteriormente se regresó a cruzar a su hermana mayor, quien tenía 8 años. Gómez recuerda que se encontraba al otro lado del río cuando vio cómo su hermana se cayó de las piedras lisas y se ahogó.

"Se deslizó y yo pensaba que estaba jugando, pero cuando vi que ya no salía y mi mamá lloraba desesperadamente fue que entendí que mi hermana se había ahogado", recordó.

María Gómez, de 28 años, recuerda cuando en 1995 su hermana murió ahogada cuando intentaba cruzar el río Torola,el cual se encuentra en cantón El Rosario, municipio de San Isidro, #Morazán. pic.twitter.com/JnpFy9DEN2 — LPGDepartamentos (@LPGDptos) 6 de junio de 2019

Los pobladores se encuentran contentos por la visita de la Ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete, ya que aseguran que ningún funcionario público había llegado hasta el referido cantón a ver el problema con el que se enfrentan cada día.