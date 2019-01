La corrupción, legado de los partidos que aspiran a gobernar El Salvador

Los candidatos de los tres partidos con opciones de gobernar en El Salvador cargan con la herencia de la corrupción legada por sus antecesores, quienes ostentaron la presidencia y fueron procesados por delitos cometidos durante sus mandatos.

Los aspirantes del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) tienen la vista puesta en las elecciones del 3 de febrero, mientras miran de reojo al fantasma de la corrupción.

Hugo Martínez, candidato del FMLN, carga con el peso de encabezar el mismo partido que llevó a Mauricio Funes a gobernar el país entre 2009 y 2014, etapa en la que, según la Fiscalía, malversó más de 351 millones de dólares del Estado y sobornó al entonces fiscal general, Luis Martínez, para evitar investigaciones.

Funes, asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016, tiene actualmente tres procesos judiciales abiertos en su país, a los que se ha sumado a mediados de enero el de "revelación de documento secreto" del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El escrito recogía, según el Ministerio Público, información sobre un millonario desvío por el que fue procesado el difunto exmandatario Francisco Flores (1999-2004), quien presidió el país bajo la bandera de ARENA, formación de derecha enfrentada históricamente al FMLN.

Carlos Calleja compite por la presidencia de la mano del partido que carga con el legado de los expresidentes Elías Antonio Saca (2004-2009) y Flores, quien falleció antes de que concluyera el proceso judicial en su contra.

Pese a que el candidato se desligó de los señalamientos de corrupción contra su partido alegando que él no tiene pasado político y pidió a los votantes que no lo juzguen "por los errores de otros", no logró eliminar la mancha que dejaron en ARENA sus predecesores.

En la memoria de los salvadoreños permanece la imagen de Flores, quien fue enviado a juicio en 2015 por supuestamente apropiarse de 5 millones de dólares de donaciones taiwanesas y desviar otros 10 millones a una cuenta de ARENA, pero falleció antes de que comenzarán las audiencias.

Y tampoco se borra la foto de Saca, actualmente en la cárcel, tras ser detenido en noviembre de 2016 y condenado el pasado año a 10 años de prisión por malversación y blanqueo de más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal.

Pero la sombra de Saca es alargada y alcanza también a Nayib Bukele, el candidato de GANA, partido al que se unió el exmandatario tras ser expulsado de ARENA en el año 2010 y por el que compitió por la presidencia en las elecciones de 2014.

GANA fue fundada en 2010 como resultado de un cisma en ARENA, por el cual se produjo la expulsión de Saca y la salida de 12 de sus diputados.

La formación que ahora encabeza Bukele se ha caracterizado por apoyar el endurecimiento de la seguridad carcelaria, abogar por la pena de muerte y el paramilitarismo para combatir a las pandillas, y oponerse a la despenalización del aborto.

Bukele se alió con GANA tras ser expulsado del FMLN, formación que lo llevó a ser alcalde de San Salvador hasta las elecciones de marzo de 2018, que otorgaron el gobierno municipal a ARENA.

Inmediatamente después de su expulsión trató de fundar su propio partido —Nuevas Ideas—, pero no logró su legalización. Se acercó entonces al izquierdista Cambio Democrático, con el que pretendía buscar la presidencia, pero este fue anulado por no alcanzar 50,000 votos en las elecciones legislativas, condición indispensable para su continuidad.

Las encuestas de la campaña electoral dan el primer lugar en intención de voto a Bukele, seguido de Calleja y Martínez.