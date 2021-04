La cosecha de Pablo

Nayib Bukele bajó del tren de su gobierno a uno de los hombres fuertes de su gabinete y miembro de su círculo más íntimo, reservado para amigos de infancia, socios o familiares que fundaron el partido Nuevas Ideas y que devinieron en funcionarios. Pablo Anliker Infante, el ministro que en 2020 se alejó de las entrevistas y medios (incluidos los oficiales) fue sacado del Ministerio de Agricultura (MAG) en medio de sendas investigaciones por manejos irregulares de millones de dólares destinados a compras de alimentos durante la pandemia.

Su salida, despojada de aclaraciones oficiales de Presidencia y del propio Anliker, retumba. Sobre todo por la cosecha de opacidades que dejó atrás, ahora investigada por la Fiscalía, la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicíes) y la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Según la memoria de labores del MAG, Anliker utilizó más de 250 millones de dólares. Y antes de dejar el cargo, blindó toda la información pública relacionada con las compras de la emergencia.

Aunque el MAG fue la segunda institución que más se nutrió del Fondo de Protección, Mitigación y Prevención de Desastres (FOPROMID), su papel fue clave para el gobierno. El primer lugar lo ocupó Economía, que recibió $375 millones para el pago de un bono de $300 a personas que perdieron sus ingresos por la cuarentena, pero Anliker fue el encargado de la compra y entrega de alimentos. Una campaña casa por casa, a lo largo y ancho del país. Estos repartos arrancaron en el mes dos de la cuarentena, protagonizaron la campaña electoral y, a la fecha, continúan.

Un MAG opaco

La propaganda con la que fue lanzada la entrega de alimentos contrastó con la transparencia en el manejo de los fondos.

El MAG no publicó las órdenes de compra o contratos que ejecutó. Tampoco presentó la documentación requerida para liquidar los fondos que le fueron transferidos a través del FOPROMID, un fondo creado en el 2005 y que permite obviar los mecanismos de control de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). En el 2020, el MAG recibió por esta vía $79.7 millones.

El ministro protagonizó las entregas e incluso recibió en el puerto de Acajutla los granos básicos que su cartera importó de Sinaloa, México, para constituir una "reserva estratégica".

El artículo 7 de la Ley del FOPROMID ordena que una vez se levante la emergencia, las instituciones deben de realizar una liquidación, anexando la respectiva documentación. La vigencia del último decreto de emergencia concluyó el 29 de mayo de 2020, según abogados consultados.

El Ministerio de Hacienda, sin embargo, justificó que el MAG no haya presentado su liquidación bajo el argumento de que "no existe un decreto que establezca el cese de la emergencia, condición necesaria para dar inicio a la liquidación".

Hasta el pasado 30 de septiembre, el MAG seguía sin presentar las facturas de respaldo por las compras realizadas, según la CCR.

Mucho antes, el 26 de mayo, Anliker ya había ordenado que la información relacionada con las compras de los paquetes de alimentos fuera declarada como reservada por dos años. Argumentó que esos expedientes forman parte del examen especial que la CCR realizaba a la institución.

En su memoria de labores, el MAG reconoció haber realizado adquisiciones por más de $250.6 millones hasta mayo de 2020. De este monto, $151.9 millones fueron para comprar paquetes de alimentos y $42 millones para repartir las cestas solidarias.

Pero la información contrasta con el informe de ejecución del presupuesto de 2020, en el que Hacienda solo reportó la transferencia de $79.7 millones para la compra de alimentos. También contrasta con la versión que el MAG dio a la Asamblea, cuando aseguró haber desembolsado $137.7 millones para comprarlos. Ese informe contenía compras hechas hasta mediados de 2020.

Entre las empresas a las que compró el MAG está Trade Winds, que pertenece a familiares de Jorge Aguilar, un funcionario separado de su cargo en el FONAES luego de que una publicación de Salud con Lupa revela contratos auspiciados por Salud a otra empresa de su familia. La CCR también señala entre sus hallazgos preliminares compras hechas a empresas investigadas por lavado de dinero y sobornos en el extranjero. El MAG también compró alimentos a una empresa dedicada a la venta de zapatos.

El amigo investigado del Presidente

Anliker ya no está, pero no se desliga del Gobierno, al menos no durante la transición en la cartera, según dijo Bukele en un intercambio de tuits de despedida. Mientras llega su separación definitiva, tiene pendiente una investigación de la CCR sobre 16 irregularidades detectadas entre abril y septiembre de 2020.

LA PRENSA GRÁFICA publicó en febrero pasado los resultados de un examen especial que reveló compra de productos de alimentación sin permisos de consumo y pagos por productos que no fueron recibidos.

En sus respuestas a auditores, Anliker justificó las irregularidades asegurando que "en el momento de la emergencia no se podía seguir la Ley al pie de la letra" y que "no había tiempo para pedir el registro de los alimentos".

Según la CCR, el MAG pagó cerca de $12.2 millones por un producto que no recibió, o que al menos no hay constancia de que ingresó al país. Los auditores comprobaron que se contrataron empresas internacionales para suministrar alimentos enlatados y empaquetados que serían incluidos en las canastas alimentarias, pero que buena parte del producto no llegó.

"Los contratos aludidos en el presente hallazgo son contratos internacionales y nunca el pago será cuando se entregue el producto comprado en El Salvador", respondieron Anliker y el MAG.

El MAG también adquirió $106 millones en productos alimenticios importados que no contenían autorización de consumo y venta en sus países de origen, ni tampoco estaban registrados en el Ministerio de Salud salvadoreño. Aún así los incluyó en las canastas solidarias.

El MAG tampoco pudo respaldar la entrega de 3.6 millones de paquetes de alimentos. En respuesta, Anliker dijo que querían perjudicar a su institución y que estaba dispuesto a llegar a las instancias judiciales correspondientes para desmentir el señalamiento. Algunas de las contrataciones del MAG también son investigadas en un paquete de 17 casos alertados por la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicíes) a la Fiscalía. En conjunto, los casos ascienden a más de $155 millones en contrataciones irregulares.

El exministro también está en la mira de la Fiscalía por sus vínculos con Alba Petróleos de El Salvador, una sociedad ligada a dirigentes del FMLN y que es investigada por lavado de dinero. En septiembre de 2019, el medio digital El Faro publicó que una empresa de la cual Pablo Anliker es accionista junto a su padre (Precocidos de El Salvador), llegó a recibir $11.6 millones en préstamos de Alba. La empresa forma parte, desde 2019, de una investigación por posible lavado de dinero debido a las actividades financieras con Alba.

Un reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos también relaciona a Anliker y su familia con José Luis Merino, dirigente de Alba Petróleos.

Pablo, el mediático

Pablo Anliker se cuidó en 2020. Un monitoreo efectuado por LA PRENSA GRÁFICA entre julio de 2020 a febrero de 2021, destaca que Anliker fue el único miembro del gabinete que nunca asistió a entrevistas en ninguno de los 15 programas de radio y televisión de referencia en El Salvador. Ni siquiera en los oficiales.

Durante la pandemia, una de las pocas comparecencias públicas la hizo para intentar explicar, el 17 de abril, la aparición de bolsas de abono en una sede de Nuevas Ideas en el municipio de Panchimalco. En aquella conferencia, acusó al alcalde de Panchimalco, Mario Meléndez, de intentar hurtar abono e insumos agrícolas de un camión del MAG. El edil fue capturado y se le abrió un proceso judicial del cual salió libre.

Sus otras apariciones fueron obligadas. Una de ellas por diputados de la Asamblea, que lo citaron el 2 de diciembre de 2020 para que explicara el uso de los fondos. La sesión duró 3:10 horas. De estas, 45 minutos fueron para su exposición y otras 2:25 horas para responder preguntas. De esos 145 minutos, guardó silencio durante 55, mientras esperaba que asesores le dijeran qué responder.

Pero su silencio en público contrastó con su performance en redes sociales. En Twitter, convertido en el canal oficial del gobierno, fue protagonista dando eco a las acusaciones de Bukele contra la oposición o atacando a periodistas. El 3 de agosto de 2020, por ejemplo, amenazó a periodistas de LA PRENSA GRÁFICA y El Diario de Hoy, dos medios que revelaron compras irregulares: "En minutos destaparé la pésima labor ‘periodística’ que hace LPG y EDH (…)", tuiteó.

La opacidad en el MAG incluso fue uno de los factores que promovieron la salida de Nelson Fuentes del cargo de ministro de Hacienda. El 27 de julio de 2020, ante la comisión de hacienda, Fuentes admitió que el MAG utilizó dinero correspondiente a salarios y compras de bienes y servicios para compras de insumos para paquetes alimenticios. Un día después, Fuentes renunció.

El silencio del Ejecutivo

El silencio del Ejecutivo para explicar la salida de Anliker también es sonoro.

Francisco Merino, diputado del PCN, no descarta que detrás del cambio están las irregularidades en la pandemia.

"No se ha aclarado por parte del Ejecutivo, pero los cambios siempre indican que algo hay atrás de ellos y que en el manejo de la emergencia podrían haberse dado irregularidades", manifestó.

Rodrigo Ávila, diputado de Arena, expresó que será necesario esperar las explicaciones del Ejecutivo en torno a los cambios.

"Algunos podremos imaginar por qué se han dado algunos de estos cambios. Al final, yo creo que tendremos que esperar las explicaciones o saldrán a la luz las razones por las cuales han salido", manifestó.

"Comparto la inquietud. Lo normal es que se conozcan cuáles son las razones", añadió el diputado Rodolfo Parker (PDC).