"La creatividad es básica para ganar la atención de la audiencia"

Ulises Gallegos, director de la agencia de publicidad salvadoreña Que Te Valga, será uno de los ponentes del Social Media Day, que se desarrollará este día. Gallegos participará dando una ponencia sobre "engagement", "microinfluencers" y "marketing", y promete poner a disposición todos sus conocimientos para dar pautas de cómo crecer en el ámbito del negocio publicitario.

¿Qué experiencias suyas escuchará el público en el Social Media Day 2019?

Emprender, a mis 19 años (2009), mi propia agencia de "marketing" digital y publicidad, Que Te Valga. En ese entonces yo era estudiante universitario, también trabajaba y no me importó renunciar para comenzar con mi sueño. Mi nicho de mercado era muy reducido, pues pocos creían en el poder de la transformación digital como herramienta de promoción para los negocios. Diez años después, nuestros mismos clientes se han convertido en nuestros mejores vendedores a través del boca a boca. He aprendido que el mayor de los peligros no es que nuestro objetivo sea demasiado alto y no lo alcancemos, sino que sea demasiado bajo y lo logremos.

¿Cuál es la importancia que tiene realizar este tipo de foros como Social Media Day 2019?

Tres cosas en la vida no regresan jamás: las palabras, el tiempo y las oportunidades. El Social Media Day 2019 es una gran oportunidad para conocer de primera mano sobre los nuevos canales de comunicación, tendencias del "marketing" y medios digitales.

La visión que ha tenido LA PRENSA GRÁFICA es muy ambiciosa. Cada tema, selección y organización del Social Media Day responde a un solo objetivo: cambiar lo que estamos haciendo hoy, para que nuestros mañanas dejen de verse como ayer.

¿Qué papel juega en El Salvador la publicidad para el sector empresarial?

Un gran porcentaje del sector empresarial sigue viendo la publicidad como un mal necesario, pero para obtener resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes.

Estamos inmersos en un proceso de transformación digital que exige innovación. Las empresas no van a comunicar sus mensajes si no ordenan la casa. En El Salvador, el panorama publicitario está viviendo un gran cambio de formatos y estrategias. La inversión publicitaria en medios de comunicación tradicionales ha caído, mientras que internet ya es un favorito de los anunciantes por su oportunidad de segmentar, captar "leads" y poder medir el retorno de la inversión.

¿Cómo ha evolucionado el perfil creativo y en qué ha repercutido a la hora de confeccionar una idea?

La creatividad es básica para ganar la atención de la audiencia. El perfil creativo debe saber manejarse en un entorno multiconectado y su formación debe ser multidisciplinaria, mezclando lo académico con lo autodidacta. Es fundamental conocer el terreno digital y plasmar en sus ideas la posibilidad de ser interesante para generaciones nacidas en plena era digital, generación Z o posmilenial, actualizados con tendencias en posicionamiento como las búsquedas por voz, la toma de decisiones basadas en datos, sabiendo proyectar sus ideas de una forma visualmente atractiva, entre otras cosas.

¿Cuáles son las claves para conectar con el consumidor actual, empoderado y multiconectado?

Aquella publicidad que ofrece niveles constantes de alegría o sorpresa no atrae a los espectadores por mucho tiempo. Para conectar con el consumidor actual se necesita construir una montaña rusa emocional. Se trata de jugar con los extremos de las emociones de un lado para el otro. Cuando el usuario experimenta altibajos emocionales, es más probable que continúe viendo un anuncio.

Esto encaja perfectamente con la adaptabilidad humana, por ejemplo, cuando recibimos una buena noticia, un aumento de salario, sin duda experimentamos placer, pero el sentimiento es transitorio, la novedad desaparece. Conectar con el consumidor actual es sinónimo de provocar en él emociones y hacerle vivir momentos. Es decir, hacer un "marketing" que no parezca "marketing". ¡Hacer un cliente, no una venta!

En ese sentido, ¿podría definir al consumidor actual con el que tienen que convivir las marcas?

¡Somos la sociedad más distraída de la historia! El consumidor actual ya no nos presta atención. Queremos vender en el momento equivocado y hay algo que se conoce como economía de la atención, que está directamente ligado al tiempo de las personas, que es cada vez más escaso y disputado entre las marcas.

La atención es bombardeada todo el tiempo por una gran cantidad de mensajes de todo tipo. Con esto, el costo de la atención subió considerablemente. En el pasado el consumidor podía ver un anuncio hasta el final. Ahora, en cambio, las personas no esperan hasta el final del anuncio porque se distraen. ¡Captar la atención los primeros cinco segundos es el reto! Obteniendo a cambio un incremento considerable de la audiencia.

¿Cuál es el posicionamiento de Que Te Valga, la compañía que representa, y sus planes de crecimiento?

En octubre de este año cumplimos 10 años de su creación y, gracias al esfuerzo, constancia y profesionalismo de todos los que la integramos, somos reconocidos como una agencia con ganadoras campañas publicitarias en temas sociales, comerciales y políticos. Pronto estaremos estrenando una sucursal en el interior del país y seguimos consolidando un importante mercado de clientes dentro y fuera de El Salvador. Nos esforzamos en que cada cliente sienta un aliado y asesor estratégico más que un proveedor.