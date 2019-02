La credencial que no rompe el silencio de Bukele

A la llegada de Bukele al hotel donde se llevó a cabo la entrega de credenciales encontró puertas alternas para su ingreso. También lo hizo para su salida custodiado por muchos miembros de seguridad que velaron no solo por el mandatario electo del periodo 2019-2024, sino también por parte de su familia que vio en primera fila el acto, entre ellos su madre, abuela, esposa y tres hermanos.

Cuando se dio la voz de alerta de que ya estaba adentro, reporteros, camarógrafos, fotoperiodistas, se agolparon a las dos puertas de acceso y rompieron con la tranquilidad con la que los invitados especiales, entre ellos, cuerpo diplomático acreditado en el país, algunos diputados y diversos funcionarios de Gobierno aguardaban por el acto solemne, que apenas duró poco más de 20 minutos, y encontró en Julio Olivo a uno de sus grandes protagonistas y el único con un discurso preparado y expresado.

El mensaje de Olivo

El presidente del TSE saludó a sus compañeros del órgano colegiado y también externó un saludo al presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, máximo representante del Órgano Ejecutivo. Sin embargo, cuando llegó el momento del saludo a los representantes de los Órganos Legislativo y Judicial, hizo un alto y saltó líneas, no sin antes dejar un peculiar mensaje: "Lamentablemente no nos acompañan los representantes de los otros Órganos del Estado, por lo cual omito referirme a ellos".

Luego, Olivo aseguró que los cantos de sirena y señalamientos de fraude habían quedado atrás y manifestó que como organismo lograron "exitosamente realizar elecciones con estándares de países desarrollados con fondos de países en vías de desarrollo". Mantuvo los elogios hacia su gestión, la cual finaliza en agosto.

Pero Bukele no fue el único que decidió no dar declaraciones. Algunos miembros de diversos partidos políticos también omitieron expresarse ante los medios, aunque "prometieron" que tras el evento responderían a interrogantes. Uno de ellos fue Andrés Rovira, presidente de GANA, quien pasó de largo a su llegada, a pesar de la petición de algunos periodistas que buscaron una o varias respuestas. Pero no se detuvo. "No sea grosero" (en referencia a la frase usada por el político la semana pasada ante el cuestionamiento de un reportero durante el escrutinio final), se escuchó desde el marullo, lo que desató las risas, incluso del mismo Rovira y sus acompañantes.

También sonrió el magistrado Miguel Ángel Cardoza cuando fue notificado que el punto de reunión con sus compañeros del organismo colegiado no sería el salón principal, sino uno alterno, aun y cuando ya había hecho el recorrido. Tampoco atendió a los medios previo al acto, aunque sí lo hizo al finalizar, para expresar que la función del TSE "ya ha concluido".

Y una vez acabado el acto con el que el tribunal cerró el proceso electoral 2019, Bukele optó de nueva cuenta por la salida alterna evitando de nueva cuenta a la prensa.