La cronología del ataque contra opositores del Gobierno: Víctimas pidieron frenar ataque por los niños presentes, dice informe del FMLN

El partido FMLN ha recogido un informe con los relatos de las víctimas que, después de una actividad del candidato a alcalde de la capital Rogelio Canales, fueron atacadas cuando viajaban hacia la sede central del partido FMLN el domingo 31 de enero.

Parte de la cronología de los hechos contenida en dicho informe fue expuesta por el diputado Schafik Handal en una entrevista en la radio Izcanal este martes por la noche.

Según los relatos, "la persecución inició desde el redondel 'la chulona' (Constitución), que es donde el candidato (Rogelio Canales) terminó la caravana del distrito dos" de San Salvador.

"Ahí se observó por primera vez que se acercó un carro, similar al que hoy aparece en los periódicos, y que pasó lentamente a ver qué es lo que pasaba", dijo Handal, quien consideró que los ocupantes de dicho vehículo "decidieron no hacer nada porque era mucha gente y les podía ir mal".

"Ubicaron al camión que venía hacia la sede central de la departamental de San Salvador, un camión que venía lleno de adultos mayores, niños y mujeres. Se le pegaron al camión y lo empezaron a provocar... a insultarlos y lanzarles agua, más adelante lo intentaron chocar... cuando vieron que de parte del compañero (motorista) no hubo respuesta, porque el compañero no permitió eso y aceleró el vehículo, y ellos continuaron y luego lo interceptaron al camión de nuestros camaradas, le cruzaron el vehículo y se bajan a disparar", dijo Handal.

Según los relatos de las víctimas citadas por Handal, "desde que se bajan" los atacantes, los ocupantes del camión "les comienzan a decir: 'no disparen, aquí hay niños'; sin embargo, ya llevaban la decisión de atacar".

La Fiscalía General de la República (FGR) señala como responsables a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) de la unidad de Protección a Personalidades Importantes (PPI), supuestamente asignado al ministro de Salud Francisco Alabi, un motorista y un agente de seguridad privada también del Ministerio de Salud.

"Se van a la parte de atrás del camión, levantan el toldo donde estaba la foto de Rogelio (Canales), y empiezan a disparar a mansalva", agregó Handal.

Cinco personas fueron alcanzadas por las balas, dos de las cuales murieron, y tres se recuperan. Una de estas personas es un hombre mayor "de más de 70 años" que la Policía mantiene detenido sin una acusación en las oficinas del 911, dijo el diputado.

Handal dijo que la Policía llegó "por su iniciativa" a capturarlo en el hospital a las 12:10 de la madrugada del 1 de enero, cuando le dieron el alta porque la bala había entrado y salido por su pierna y no requería hospitalización. Dijo que llegaron nueve patrullas y la fuerza especial.

Luego, fueron por él y lo capturaron entre las 10 y 11 de la mañana. "Sin acusarlo, sin abogado, todo para querer presionar a este compañero para que diga que sí hubo balacera, que sí es cierto que se agarraron para desvirtuar lo que a estas alturas, nacional e internacionalmente está claro".

Handal agregó que la Policía también "ha intentado capturar a otro compañero que iba manejando el pick up".

Recordó "lo que sucedió la noche en que la Corte Suprema de Justicia sacó de la contienda electoral a Walter Araujo". "¿Cuál fue la foto que subió el inquilino? Una foto del ejército en posición de combate, como quien dice 'esta es la jauría que les voy a aventar'... el ejército ya no es el que se construyó después de los Acuerdos de Paz, el ejército se ha despersonalizado y sometido a la voluntad de Casa Presidencial, igual que la PNC. Igual que el papel que jugaba la Policía Nacional para la época de los ochenta, setenta, sesenta... solo falta que quieran agregar a la Guardia Nacional", expuso el diputado del FMLN.

Handal cree que el objetivo de ataques como este es "meter miedo" y señaló que coincide con otros hechos, en los que dos candidatos del FMLN fueron atropellados recientemente, uno de los cuales falleció.

"El candidato a alcalde en Chalatenango y su esposa, la semana pasada los atropellaron. También atropellaron a un candidato que iba como concejal, lo atropellaron y lo mataron. Hemos tenido amenazas a compañeros de oriente, que los han querido secuestrar... toda una campaña de terror dirigida al FMLN, como enemigo principal a vencer por Bukele y sus compinches", denunció.

La Fiscalía convocó a los partidos políticos para acordar un pacto de no agresión y Nuevas Ideas fue el único que no asistió. "No fueron porque saben que ellos son los del problema, se quedaron calladitos, ni pío dijeron", dijo.

En marzo del año pasado, Schafik había advertido de las consecuencias del "discurso de odio" promovido por Bukele luego que un simpatizante de Nuevas Ideas lo agrediera en las afueras de la Asamblea Legislativa, video que circuló en redes sociales.