La cronología que expone a Mario Huezo como el asesino de la periodista Karla Turcios

El Fiscal General Douglas Meléndez dio hoy detalles sobre los hallazgos en el caso del asesinato de la periodista de Grupo LPG, Karla Turcios. El funcionario brindó en la entrevista Frente a Frente una reconstrucción de los hechos que la investigación ha permitido tener hasta ahora y en los que se determina cómo Mario Huezo, quien era el compañero de vida de la víctima, trasladó el cadáver hasta el lugar donde fue encontrado.

Se tienen elementos que indican que en el trayecto de lo ocurrido estuvo presente el hijo de la pareja de cinco años de edad. "El menor tiene una condición especial, es autista", dijo el fiscal general.

Meléndez dijo que aún no puede dar detalles sobre el posible móvil del crimen, pero aseguró que existía "violencia económica" y "problemas económicos", y que Huezo y Turcios "tenían inconvenientes serios de pareja".

Esta es la sucesión de hechos según el fiscal general:

Viernes 13

- En la noche del viernes 13 de abril, a eso de las 9:30 de la noche, Huezo deja a Turcios en La Prensa Gráfica. En su versión mintió a las autoridades, diciéndo que la había esperado en las instalaciones del periódico hasta su salida. "Hicimos experticia del teléfono y verificamos que él se movió del parqueo en la zona y vemos que él estaba mintiendo, estaba cambiando versiones", dijo Meléndez.

- Cerca de las 11:30 de la noche del viernes se retiran de La Prensa Gráfica. "Tenemos que se vinieron a la Zona Rosa, luego se fueron a la casa (en la colonia Costa Rica, de San Salvador)".

*** Lo que ocurrió en las siguientes horas fue determinado mediante la geolocalización de los teléfonos celulares de Huezo y Turcios así como por siete cámaras de videovigilancia en la vía pública***

Sábado 14

- "El teléfono utilizado por la víctima y el portado por Mario Huezo se activan simultáneamente el día sábado en la casa, toda la mañana estuvieron ahí", en la colonia Costa Rica.

- Karla Turcios fue asesinada entre las 10:00 de la mañana del sábado y las 12:00 del mediodía.

- 12:08 del mediodía del sábado: "El desplazamiento de los dos teléfonos comienza en la colonia Costa Rica. Esos teléfonos van juntos y se van activando (en las antenas telefónicas). "Hemos ubicado que el vehículo que estaba en poder de él se va con rumbo hacia San Salvador, pasa cerca de la gasolinera que él (Huezo) aduce (que pasó a comprar agua), pero no llega a la gasolinera, sale de la zona del centro (de San Salvador) y toma rumbo a la Troncal del Norte". La conexión de los celulares fue registrada en las antenas de la Troncal del Norte (12:54 p.m.), en Santa Teresa Las Flores (1:00 p.m.), en Guazapa (1:12 p.m.), en La Cabaña (1:24 p.m.) y en Nueva Concepción (1:55 p.m.).

- La última cámara de videovigilancia los detecta en el desvío de Amayo, "prácticamente en Chalatenango", donde Huezo toma rumbo hacia la carretera Longitudinal del Norte, donde fue encontrado el cadáver de Turcios.

- Llegan al punto de la carretera Longitudinal del Norte en el cantón Palo Galán del municipio de Santa Rosa Guachipilín en Santa Ana. Huezo tarda 8 minutos en el lugar y se va.

- De regreso, por la misma ruta, unos siete kilómetros después de haber dejado el cadáver, el celular de Turcios es tirado en la carretera.

- Las cámaras y las antenas telefónicas evidencian que Huezo tomó el mismo recorrido para regresar a la vivienda en la colonia Costa Rica. Las cámaras logran ver la silueta de un niño en el asiento del copiloto. Este sería el hijo de la pareja. La camisa que utilizaba el niño fue recuperada como evidencia en la vivienda de la familia.

- 3:55 p.m.: Huezo llega a la vivienda y a las 4:11 p.m. comienza a hacer llamadas al teléfono de Turcios.

- A eso de las 4:00 de la tarde del sábado una persona dio aviso a la PNC sobre un cadáver encontrado en la carretera Longitudinal del Norte. Es el de Turcios. La escena fue procesada alrededor de las 6:00 de la tarde y fue llevada al Instituto de Medicina Legal (IML) sin identificar.

- Sábado en la noche: Huezo dice haber encontrado una nota amenazante en la cochera de la vivienda: "Adios a su hija lic p-rro".

Domingo 15

- Huezo interpone la denuncia por la desaparición de Turcios y entrega la nota encontrada en su vivienda ("Adios a su hija lic p-rro"). "Él insistía mucho en esa amenaza", dijo Meléndez.

- La PNC le muestra a Huezo fotografías del cadáver de Turcios para saber si sus características coinciden. El fiscal dijo que "había una negatividad del señor Mario Huezo de identificar las fotografías". Esto hizo que se comenzara a sospechar de él.

- Tras identificar a Turcios en las fotos, se va hacia el IML en Santa Ana para hacer el reconocimiento. "Cuando él se hace presente a la morgue en Santa Ana, ocurrió un suceso que sí nos confirmó que teníamos que seguir la investigación en contra de él (...) Estando ahí le piden el DUI, él, con una actividad nerviosa, y cuando se empieza a sacar el DUI, se mete la mano a la bolsa, se le cae un papel doblado en 8 partes". Dijo Meléndez. Se trataba de una segunda nota similar a la que ya había entregado a la PNC. "El investigador le pregunta: '¿qué es eso?' y él (Turcios) dice: 'es el anónimo' (la nota encontrada)".

- La Fiscalía corrobora con la PNC que ya tenían en custodia el primer anónimo. "Cuando cruzamos los anónimos, resulta que era el segundo. La única diferencia que tenía era una letra de más, una letra "a", dijo Meléndez. "No supo dar explicación".

- En la tarde: El teléfono de Turcios comienza a ser detectado por las antenas telefónicas.

Lunes 16:

-"Ocurre que el teéfono se deja de activar (el domingo), y ahí por el día lunes y martes se vuelve a activar en Nueva Concepción", dijo Meléndez. Al teléfono se le colocó un nuevo chip, comprado con el DUI de una mujer. Las autoridades lo localizaron e incautaron el aparato a un hombre, quien tiene relación con la mujer que compró el chip.

- Ese día en la mañana fue encontrado el DUI de Turcios en la avenida Cuscatlán y el bulevar Venezuela. El hallazgo lo hizo un ciudadano, quien entregó el documento a la PNC al mediodía del lunes.

Lunes 23:

- La captura de Huezo tuvo lugar a eso de las 7:00 de la noche. "Concretizamos suficientes elementos de pureba y consideramos que había suficientes indicios para girar la orden de captura", dijo Meléndez. La pareja de Turcios fue capturado "en un hotel capitalino en la zona de metrocentro, acompañado de otras personas y también del hijo menor".

- En la madrugada se practicó un registro en la casa de la pareja. "Teníamos información que podíamos encontrar alguna evidencia. Se hizo la inspección y encontramos alguna evidencia", detalló Meléndez. Durante este registro habría sido encontrada la camisa que usaba el niño que viajaba con Huezo y que fue captado en las cámaras durante el trayecto de regreso, luego de que el cadáver de Turcios fue abandonado.

El Fiscal explicó que la investigación descartó por completo la veracidad de las declaraciones que Huezo dio sobre lo ocurrido. "Comenzamos a sospechar porque vimos que la escena del delito en la casa no coincidía, no había violencia ni en puertas ni en ventanas. No había violencia interior, cosas tiradas y otro tipo de cosas irregulares en un hogar", dijo el fiscal.

"Él estaba mintiendo, cambiando versiones. Él dice que se retira a eso de las 12:30 de la colonia Costa Rica el día sábado con el menor de edad y que regresa en la tarde. Dice que fue a una gasolinera a comprar agua y después se fue a un parque. Corroboramos que en esa gasolinera que él dice, no llegó. Empieza a manifestar que fue a un parque, pero cambia de versión. En el tema del parque primero da a entender que es parque de la colonia, luego que en San Miguelito y después que en el parque Bicentenario. Verificamos cámaras y él no ingresa al parque", expuso Meléndez. "Empezamos a darle seguimiento a la versión de él y no coincidían muchas cosas", agregó.

El relato inicial de Mario Huezo quedó desmentido con las investigaciones.

"La cultura del machismo"

El fiscal general dijo que no basta con perseguir a los feminicidas sino que "debemos trabajar en la cultura del machismo del hombre, en el tema de la prevención".

"Hay que hacer campañas para reducir la violencia contra la mujer. En la próxima Asamblea Legislativa, a la Comisión de la Mujer le voy a proponer unas normativas", prometió.

Dijo que pedirá fortalecimiento para la capacidad de la Fiscalía en la investigación de femicidios. "En los últimos meses hemos tenido varios casos graves", recordó. "Necesitamos mejorar obviamente algunas leyes ", consideró.

En el caso del asesinato de la policía Carla Ayala, Meléndez dijo que tomando en cuenta que "hubo policías involucrados" y que "ellos conocen cómo borrar evidencias", se tienen dificultades para resolver el caso.