“La defensa la hacemos al pueblo que no tiene nada que ver en esto": organización de derechos humanos, sobre régimen de excepción

Miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz analizaron la situación que se vive en el país ante el régimen de excepción aplicado por el alza de los homicidios a finales de marzo y que hasta el momento ya reporta más de 11 mil capturas.

José Santos Melara, miembro de la organización, reiteró que actualmente trabajan para defender los derechos de la población afectada por los efectos del régimen de excepción, en el cual han surgido denuncias por capturas arbitrarias.

“La defensa la hacemos al pueblo que no tiene nada que ver en esto y que en un régimen de excepción, como el que se ha establecido, involucra a todo el pueblo porque restringe sus derechos constitucionales como ser humano”, detalló durante su participación en la entrevista radial de YSUCA.

El movimiento salvadoreño, conformado por distintos sindicatos, veteranos de guerra, excombatientes, iglesias, sector de agricultores y juntas de agua, asegura haber dado seguimiento a la serie de denuncias surgidas desde sectores que se han visto afectados, entre ellos el policial, quienes denuncian distintas presiones.

“A los mismos policías se les está obligando a hacer este tipo de hechos, inclusive poniéndoles cuotas de capturas diarias porque ellos lo que necesitan son números y esto no es para las pandillas, es para generar terror. Esto lo vivimos en la época de los 70, donde no capturaban al guerrillero, sino al que capturaban en la calle y asesinaban al que encontraban en la calle. No importaba si era guerrillero o no, lo que necesitaban era enviar un mensaje de violencia para que el otro tuviera miedo”, analizó el representante de la organización.

“Estamos viviendo el preámbulo de lo que fue la guerra nuestra reciente de los 12 años”, reflexiona Melara, en un análisis en el que considera que los actos de represión a población civil fueron los detonantes en ese momento de la convulsión social y que identifica bajo una situación actual para organizaciones y población que no está involucrada en estructuras delincuenciales y agregó que “solo en la guerra vimos que había régimen de excepción, estado de sitio, ley marcial prolongadamente. Vamos a llegar a eso”.

Melara expresó que como organización están preocupados por los efectos negativos que puedan tener las medidas de seguridad, las cuales calificó como un fracaso debido a que no ha reflejado, en casi tres años de presidencia de Nayib Bukele, verdaderos resultados.

“Estamos preocupados precisamente por los abusos de poder, por las arbitrariedades que se están desarrollando, por el terror que se está generando en la población, por la mala imagen que seguimos construyéndonos a nivel internacional y el tema de los derechos humanos en su conjunto”, señaló el activista.

Por otra parte, otro miembro de la organización, Stanley Quinteros, hizo un llamado para que la población salvadoreña, este próximo 1 de mayo, Día del Trabajo, pueda salir a las calles a manifestar su sentir ante el contexto que se vive en El Salvador. Detalló que como organización estarán en la marcha e hizo un llamado para no sentir temor de represiones debido a que esta es una reivindicación que se realiza a escala internacional.