La delincuencia le arrebató la vida al hijo de Henry Arana; sus restos serán velados en San Salvador

Carlos Darío Herrera Maldonado, de 22 años, hijo del reconocido periodista salvadoreño Henry Arana, fue asesinado la medianoche del martes en pasaje 4 y avenida Jayaque de Ciudad Merliot, en las cercanías del redondel El Platillo, según confirmó Arana a este medio.

En horas de la tarde, el propio Arana informó a través de su cuenta de Facebook que los restos del joven serían velados en San Salvador. “Familia y Amigos de mi Hijo Carlos Dario, Será en la Sala de Velación Los Lirios de la Funeraria Las Flores ubicada sobre la 25 calle Poniente y 27 avenida norte #1507 Colonia Layco, San Salvador, frente a Pollo Real Zona ex embajada de Estados Unidos y redondel de fuente luminosa”, publicó.

“Su cuerpo presente estará listo desde las 8 de la noche en adelante hasta que se disponga Cremar sus restos en parque memorial la resurrección, que podría ser mañana jueves 28 a las 3 de la tarde o viernes 29”, añadió.

Arana detalló que pandilleros del sector lo estaban esperando y lo asesinaron cuando iba entrando al pasaje de su vivienda.

Lea también: Una decena de homicidios entre anoche y este miércoles

"No sé si será con problemas con él o porque es mi hijo, porque como ya hay amenazas para los periodistas también, no sabría decir que razón fue", dijo a LA PRENSA GRÁFICA.

Maldonado iba acompañado de su hija, de cuatro años de edad, quien se encuentra ilesa. "Gracias a Dios a la niña no le pasó nada", manifestó Henry.

Foto cortesía

El periodista asegura que no habían amenazas en contra de su hijo y que no se trató de un asalto, porque no le robaron nada. Henry se encuentra actualmente en el hospital, en donde recibe quimioterapias por su padecimiento de cáncer, pero dijo que pedirá el alta médica.

Por ese motivo todavía no se ha determinado adónde será velado el joven. Arana dio la noticia a primeras horas de este miércoles en su cuenta de Facebook.

"Estoy destrozado con esta dura noticia, yo sé que el Todo Poderoso hará justicia divina contra los asesinos y espero que la justicia terrenal lo haga igual", publicó.

La Policía Nacional Civil (PNC) lamentó el fallecimiento del joven y dijo que unidades policiales se encuentran investigando el hecho.