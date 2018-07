La democracia en El Salvador no termina de construirse”

El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD, en inglés), comenzó sus funciones de apoyo en El Salvador a partir de 2013 y desde entonces ha buscado convertirse en un soporte para la institucionalidad democrática nacional, la cual según su directora ejecutiva, Simone Filippini, no se termina de construir en ningún momento.

Filippini estuvo de visita en el país y además de sostener reuniones con diversas estructuras políticas realizó un llamado a los jóvenes a unirse a la política para buscar una transformación.

¿Qué es el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, a nivel global?

El instituto comenzó a andar en 2000 como el resultado de una iniciativa de siete partidos políticos holandeses que apoyan a colectivos que fueron opositores en Sudáfrica durante el periodo conocido como el “apartheid”. Apoyando a estos colectivos la población comenzó a entender la importancia de trabajar en políticas inclusivas, multipartidismo y el diálogo porque es bien difícil construir políticas partidarias que edifiquen una democracia, pero son necesarias.

¿En qué momento y en qué condiciones es que comienzan a trabajar en El Salvador?

Comenzamos en El Salvador en 2013. Vimos la posibilidad de promover el diálogo entre los partidos políticos y ser partícipes del proceso de consolidación de la paz, porque el proceso de paz en El Salvador aún no termina, y también apoyar a que las mujeres sigan siendo incluidas en la política, porque es algo muy importante y no solo que se diga que hay un 50 % de participación de las mujeres, pero que no sea solo una representación sino que el trabajo sea significativo en todas las áreas.

¿Cuánto se ha avanzado en ese trabajo que realiza el instituto en el país?

Hay avances muy significativos, porque ya se cuenta con una cuota para la participación de las mujeres en el parlamento, ya hay una ley que permite al menos el 30 % de representación de las mujeres. Lo que he podido escuchar y ver al estar acá también es que aunque hay avances existen muchos desafíos grandes y uno de ellos es la parte cultural, el machismo, y se percibe un tanto de frustración de parte de los hombres al no haber tantas oportunidades de empleo y no poder proveer a sus familias. También en El Salvador hay una relación grande entre violencia y pandillas que también afecta el avance en aspectos de trabajo, así como lo hacen algunos conflictos históricos que van frenando la democracia.

Es cierto que hay buenas leyes en estos momentos para la igualdad de las mujeres, pero si no se implementan, estas van a quedar nada más en el papel. Lo que se necesita son instituciones fuertes, una rendición de cuentas y mucho trabajo de parte del Gobierno para que a la base de esto se genere un presupuesto, porque sin él difícilmente se podrá hacer algo. La voluntad de un Gobierno se ve reflejada en el presupuesto que define para la implementación de políticas públicas.

¿Con todo este panorama cómo se valora la democracia salvadoreña desde afuera?

Es difícil valorar. Existe un índice de democracia y ustedes mismos como país podrían ver en la posición en la que se encuentran. Lo que sí se ve es que el trabajo de consolidar la democracia en El Salvador no está terminado, sino que de ir siempre paso a paso para ir construyéndola y trabajar en la conciencia de la gente para que conecte el corazón con la cabeza. Se nota que existe un discurso muy fuerte en el apoyo a la construcción de la democracia, pero la acción debe estar muy ligada con la palabra.

¿La democracia salvadoreña tiene más aspectos positivos o negativos?

Tú quieres que sea un juez (risas). No es tanto lo positivo o lo negativo, sino que lo que se necesita es ir hacia adelante con acciones concretas y que la institucionalidad del país sea fuerte, así como garantizar la inclusión, incorporar el tema de la resolución de conflictos y esto no simplemente con la población que ya está en condiciones para poder elegir, sino que se debe hacer desde la educación temprana con niños, porque desde ahí es donde se puede realizar el cambio cultural.

Durante su intervención en el conversatorio del miércoles anterior habló sobre el populismo. ¿Cuán recomendable es esta forma de hacer política para una democracia?

El populismo está bien cuando aporta al progreso de un país. Existen diversos tipos de populismo, algunos que solo aportan a las personas que buscan conseguir sus propios intereses, por ejemplo, el presidente de Turquía (Recep Tayyip Erdogan) o el mismo presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump. Ellos están abusando de la democracia para ellos mismos, queriendo controlar a los medios porque son los medios los principales críticos y ellos no reconocen la independencia de los medios de comunicación, así como tampoco quieren un sistema de justicia independiente o empleados públicos que estén en función de sus responsabilidades concretas y quieren consolidar el poder solo para ellos. Y este tipo de populismo puede afectar de sobremanera una democracia. Sí lo hay un tipo que puede ser muy importante para la solución de problemas, pero el que hemos visto últimamente puede ser muy negativo.