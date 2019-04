La escasa rehabilitación de violadores en El Salvador

Carlos González, originario de San Marcos (San Salvador), tenía 35 años cuando en 2003 fue enviado a la cárcel luego de que un tribunal lo declaró culpable de violar en reiteradas ocasiones a varias víctimas, entre ellas a menores de edad. Tras 15 años privado de libertad, salió de prisión el 21 de agosto del año pasado sin participar en ningún curso o programa de rehabilitación.

El caso de Carlos González, cuya identidad ha sido modificada por privacidad, no es aislado en el sistema penitenciario salvadoreño, que todavía tiene deudas en la rehabilitación de los delincuentes, especialmente en los agresores sexuales, según revela el Registro Público de Violadores de la Dirección General de Centros Penales (DGCP).

La rehabilitación de los convictos es un deber del Estado. Así lo ordena la Constitución de la República en el artículo 27, que establece la obligación del Estado de educar y formar hábitos de trabajo a los delincuentes para procurar su rehabilitación.

A pesar de ese mandato, González es parte de los 247 abusadores que salieron libres desde 2016 tras purgar sus condenas por delitos sexuales sin someterse a ningún programa de rehabilitación. Se trata del 43 % de los 569 que salieron en libertad luego de cometer ilícitos sexuales, de acuerdo con datos del registro de la DGCP, que solo recopila datos desde 2016.

Aunque los restantes 322 (57 %) exreos sí se sometieron a cursos de rehabilitación, los talleres que recibieron no están enfocados para superar las conductas ilícitas relacionadas con la sexualidad. Solo 165 (29 %) de los agresores sexuales participaron en talleres relativos a la sexualidad: uno de cada cuatro.

LA PRENSA GRÁFICA accedió a la base de datos de Centros Penales a través de una solicitud escrita. A pesar de ser un registro público, las autoridades de la DGCP aseguraron que para obtener toda la información debía realizarse de esa manera.

La base de datos de violadores deja en evidencia que la mayoría de víctimas sexuales continúa siendo la niñez y la adolescencia. Unos 301 (53 %) de los 569 abusadores que salieron libres desde 2016 abusaron de un menor de edad. Y solo 97 de ellos se sometieron a programas de readaptación relacionados con la sexualidad.

El registro detalla que algunos de los cursos que el sistema implementa para los violadores son el programa de conductas alteradas sexuales y el de ofensores sexuales, que es uno de los dos talleres especializados con que cuenta el sistema penitenciario nacional.

El taller ofensores sexuales busca que los agresores "reconozcan su condición de ofensores, causas sexuales (el control y consecuencias y logren mantener el control de su agresión sexual), comportamiento impulsivo, así como promover en el ofensor sexual el proceso empático hacia sus víctimas", detalla el Manual de procedimientos del Modelo de Gestión Penitenciaria Yo Cambio.

Pero tres de cada cuatro agresores sexuales salieron de prisión entre 2016 y 2019 sin "reconocer su condición de ofensor" porque no participaron en programas relacionados con la sexualidad.

A pesar de lo que ordena la Constitución, el artículo 126 de la Ley Penitenciaria dice que someterse a los cursos de rehabilitación es voluntario: "Para la aplicación del tratamiento será necesario, en todos los casos, contar con el consentimiento del interno". La libertad de ingresar a los talleres de readaptación también está regulada en el Manual de procedimientos de Yo Cambio.

El escaso tratamiento que reciben los agresores sexuales que cumplieron condena en un país con altos índices de delitos sexuales es un riesgo para la sociedad, según especialistas consultados por LA PRENSA GRÁFICA.

Ruth Navarro, titular del Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador, sostiene que una de las causas de la escasa rehabilitación es la contradicción entre la Constitución y la Ley Penitenciaria sobre la participación de los reos en cursos de rehabilitación, debido a que queda a discreción de los reos.

"Por un lado habla de voluntad y por el otro de requisito que debe cumplir el Estado para la rehabilitación. Pero no puede tomarse de la mano a alguien que no quiere. Si alguien es capaz de reincidir a pesar de haber aplicado (sic) a estos programas, imagínese los que no lo hacen. El riesgo es mucho mayor", dice la jueza Navarro.

El sexólogo Óscar Vásquez considera que las deudas del Estado trascienden la rehabilitación de los agresores porque tampoco hay una atención básica para las víctimas. "No podemos ver a la víctima solo en lo clínico, sino en sus relaciones con la gente, en sus estudios, en su trabajo. Muchas mujeres reciben estigma social por ser abusadas", dice.

Mientras, el sociólogo Wendell Bernal opina que las condiciones hostiles de las cárceles nacionales contribuyen a "arraigar más" las conductas sexuales ilícitas en los privados de libertad: "La atención psicológica continúa siendo un tema tabú para las víctimas de abusos y agresiones sexuales, y en mayor medida para los victimarios".

LA PRENSA GRÁFICA trató de conocer la postura de la DGCP, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta a las múltiples solicitudes de entrevista por medio del departamento de comunicaciones.

La tercera entrega de este especial, que se publicará mañana, cierra con la voz de las víctimas de abuso que posibilitaron la condena de algunos abusadores.