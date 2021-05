“La existencia o no de listas (de funcionarios corruptos) en este momento me tiene sin cuidado”: fiscal Rodolfo Delgado

El fiscal impuesto por la Asamblea oficialista restó importancia este miércoles a la lista de supuestos corruptos que reveló esta semana el Departamento de Estado de Estados Unidos, y que destaca a la jefe de Gabinete del Gobierno Carolina Recinos, en actos de corrupción. "Me tiene sin cuidado", afirmó.

“Esas listas no van a ser vinculantes en este momento al quehacer de la Fiscalía. Nosotros sabemos como vamos a desarrollar nuestras investigaciones, nosotros sabemos a quienes vamos a acusar, la existencia o no de listas (de funcionarios corruptos) en este momento me tiene sin cuidado”, señaló Delgado durante la entrevista de Canal 21.

Más tarde, en una conferencia de prensa, al ser cuestionado de si la lista generará o no una investigación penal, se limitó a decir: "Eso no lo voy a responder".

La congresista estadounidense Norma Torres difundió un informe elaborado a petición suya de funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador sobre los que existe "información creíble" de su participación en actos de corrupción, como "el tráfico de estupefacientes y la recepción o desembolso de financiación política vinculada al narcotráfico".

En el caso de El Salvador se señala a Carolina Recinos, jefe de Gabinete de Bukele; a Rogelio Rivas, exministro de Seguridad; a Guillermo Gallegos, diputado y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa (exmiembro también de ARENA); José Luis Merino, un exviceministro de Relaciones Exteriores, exguerrillero y uno de los principales líderes del FMLN; y a Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN y procesado actualmente bajo cargos de corrupción.

Ayer, Bukele criticó la lista en una serie de tuits, alegando que no está relacionado con el combate a la corrupción, sino que es una cuestión “geopolítica”.

“Si alguien cree que el combate a la corrupción tiene tan siquiera un ápice que ver con esto, o es increíblemente tonto, o pretende que los demás lo sean. Esto no es combate a la corrupción, esto es geopolítica. Aunque esta vez, se pasaron de cínicos”, escribió Bukele en Twitter.

Por su parte, este miércoles se conoció que legisladores estadounidenses esperan que el gobierno norteamericano imponga sanciones a los cinco funcionarios y exfuncionarios salvadoreños señalados por corrupción en una lista preparada por el Departamento de Estado.

Delgado llegó al Ministerio Público tras la destitución de Raúl Melara el 1 de mayo pasado, cuando asumió una nueva Asamblea Legislativa con amplía mayoría oficialista, y antes de su nombramiento se desempeñó como asesor del Gobierno de Bukele.

Esta destitución, más la de la de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha sido duramente criticada por la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos.

El senador estadounidense Patrick Leahy señaló en un pronunciamiento público que, antes de ser destituido, Melara investigaba con la ayuda de Estados Unidos "una serie de casos de corrupción que implican a altos funcionarios gubernamentales, incluido un caso multibillonario de lavado de dinero".

Fiscalía investigará a "amigos" de Funes

Durante la entrevista televisiva, Delgado aseguró que la Fiscalía tiene la suficiente información para trabajar en los casos que ya están investigando y reveló que ampliará la investigación contra los “amigos” del expresidente Mauricio Funes que hasta el momento no aparecen en las investigaciones del caso Saqueo Público.

Según Delgado, muchos de esos “amigos” de Funes fueron los que le ayudaron con las propiedades y otros ilícitos obtenidos con fondos públicos, actuando como testaferros.

Actualmente, el expresidente Funes acumula seis órdenes de captura desde 2018, cuando la Fiscalía presentó los dos primeros dos casos contra él: Saqueo Público, por el desvío de $351 millones durante su gestión (2009-2014), y Corruptela, por sobornos al ex fiscal general de la república Luis Martínez.