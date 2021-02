La expresión de un malestar de años

La previsible victoria del partido oficialista Nuevas Ideas en las elecciones del domingo, la cual podría incluso otorgarle el control de la Asamblea Legislativa, sería a juicio del profesor e investigador del departamento de Sociología de la UCA, Álvaro Artiga, un paso más en el camino de la consolidación autoritaria del gobierno.

"La marcha sigue siendo hacia un régimen autoritario, ahora con más recursos", acota sin ningún asomo de dudas Artiga.

Algo en lo que coincide Enrique de Obarrio, coordinador general de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD). "En realidad todo depende de las características del líder del momento. Y como ya sabemos que el líder del momento tiene esas ínfulas dictatoriales... (al ganar la asamblea) eso va a operar en contra de la democracia porque se le va a hacer todo más fácil", puntualiza.

Quizás esa deriva autoritaria resultaría menos sorprendente ahora si se toma en cuenta que desde hace varios años el país había venido dando muestras de una especie de malestar democrático.

Para el caso, según el Informe 2018 de la Corporación Latinobarómetro, el último disponible, el apoyo a la democracia en El Salvador alcanzaba ese año apenas un 28 %, lo que le ubicaba junto a Guatemala —con 28 % también— como los dos países con el menor respaldo hacia esa forma de gobierno de entre el total de 18 naciones latinoamericanas analizadas.

De hecho, a excepción de 2001, cuando el apoyo descendió hasta 25 %, 2018 marcó el punto más bajo desde 1996, el primer año para el que Latinobarómetro tiene registros de El Salvador.

En contraste, el porcentaje de personas a las que les daba lo mismo un régimen democrático que uno no democrático en el país se elevaba en 2018 a 54 %. Una cifra que lo ponía a la cabeza de la región, seguido en un segundo lugar por Honduras, con 41 %.

Aunque con cifras menos alarmantes, otros estudios habían dado igualmente cuenta de ese desgaste en el apoyo democrático.

El estudio "Cultura política de la democracia en El Salvador y en las Américas", elaborado por el Proyecto de Opinión Publica de América Latina (LAPOP, en inglés) y FundaUngo, indicaba para 2016 una caída en el respaldo hacia la referida forma de gobierno desde el 62.9 %, obtenido en 2014, hasta el 54.6 %, alcanzado dos años después.

Si bien el análisis señalaba que, para entonces, una mayoría de salvadoreños continuaba apoyando la democracia, resaltaba también que aquel era el punto más bajo registrado desde 2004, cuando habían comenzado las mediciones.

Lo que, en cambio, sí parecía más alarmante en los estudios de LAPOP y Fundaungo era la satisfacción con la forma en que la democracia funcionaba en el país. Es decir que aunque una mayoría de personas continuaba prefiriendo el citado régimen político, muchos se sentían insatisfechos con el mismo. Entre 2014 y 2018, dicho indicador se había desplomado desde el 59.4 % hasta el 36.6 %. De nuevo, registrando, en el segundo de esos años, su nivel más bajo desde 2004.

Ricardo Córdova Macías, director ejecutivo de Fundaungo, aclara que el estudio no ahondaba en los motivos específicos de esa insatisfacción, pero a la luz de lo sucedido en otras partes de América Latina y del cruce con variables demográficas y socioeconómicas locales, se podía entrever que buena parte de ese desencanto provenía del hecho de que la gente no percibiera una mejora en sus condiciones de vida.

"Un factor que uno podría señalar es que en términos de resultados de las condiciones de vida de la población o de sus expectativas, ahí es donde alguna gente no siente que la democracia le está atendiendo o resolviendo sus necesidades", asevera.

Algunos datos del estudio de 2018 eran reveladores en ese sentido. Para ese año, un 54.9 % de los salvadoreños encuestados consideraba que la situación económica del país estaba peor que hacía 12 meses, mientras que un 63.3 % expresaba que tenía un sueldo insuficiente. Aún más: a pesar de una ligera reducción con respecto a 2016, un 61.9 % consideraba que la inseguridad era el problema más grave que enfrentaba el país. De hecho, un 45.5 % creía que la comunidad en la que habitaba era insegura; un aumento de más de siete puntos porcentuales con respecto a 2016.

Al igual que en otros países, esa decepción con la democracia debido a la mala situación económica y la inseguridad podía estar combinada con el deficiente desempeño institucional y con el destape de casos de corrupción. El análisis de 2018 de LAPOP y Fundaungo reportaba, por ejemplo, que un 31.7 % de los encuestados consideraba que todos los políticos eran corruptos, un aumento significativo con respecto al 28 % que había dado la misma respuesta apenas dos años atrás.

Un matiz

Con todo, Artiga cree relevante introducir un matiz. El profesor e investigador de la UCA sostiene que el malestar que la gente ha venido expresando desde hace años no es en realidad con la democracia en sí, sino más bien con la versión inacabada de la misma que se ha implementado en el país.

"Lo que la gente en realidad rechaza es lo que se vende como democracia, que es esto: la experiencia cotidiana. Si a esto que hay en el país se le llama democracia, y la gente está harta de ver niveles de corrupción, que las instituciones no han funcionado, etc. Entonces claro, la gente rechaza todo. Si a ese todo se le llama democracia, entonces aparece como que es un rechazo a la democracia", sentencia.

De Obarrio, de REDLAD, razona en el mismo sentido. "No podemos interpretar como que la democracia no sirve a partir de esos indicadores. Vivir en democracia significa una sujeción al estado de derecho, real separación de los poderes del estado y que tengamos una justicia oportuna en la que se pueda confiar. Que se le dé lugar también a la participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia. Lo que pasa en nuestros países es que hay una corrupción rampante por todos lados y hay una desigualdad enorme. Como hay todo eso, la gente viene y se desencanta".

Por lo mismo, para evitar ese malestar, estudios como el informe "La democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos", publicado en 2004 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), apuntaban desde hace años también a la necesidad de que los países del subcontinente construyeran una agenda que, entre otras cosas, les permitiera pasar de simples democracias de electores a unas de ciudadanos, con derechos y deberes expandidos, y a la transformación de estados débiles y mínimos en estados capaces de garantizar la vigencia efectiva de dichos derechos y deberes; tramitar los conflictos conforme a principios democráticos; garantizar el funcionamiento del sistema legal; regular los mercados; y establecer sistemas de protección social.

Dado que el trabajo en esos campos ha sido en el mejor de los casos insuficiente, la gente, a juicio de los expertos, expresa su hartazgo y termina decantándose por figuras que, independientemente de sus credenciales democráticas, les ofrece vías simples y rápidas para resolver sus problemas.

"Obviamente, decidir bajo ese razonamiento tiene consecuencias. Pero la gente no está pensando en las consecuencias a mediano o largo plazo. Y eso lo sabe el presidente", se lamenta Artiga.

De lograr Nuevas Ideas el control de la Asamblea Legislativa este domingo, ya sea en solitario o en compañía de GANA, y de no surgir en el futuro cercano una alternativa opositora que sea viable, el académico considera que será cuestión de tiempo para que el país entre de lleno en un escenario completamente autoritario.

"Si de aquí a 2024 no se crea una alternativa, porque en ese año hay elecciones presidenciales y de la nueva asamblea (que elegirá otro tercio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia), y le va a tocar cambiar fiscal, Corte de Cuentas, etc., ahí se puede consolidar el control de todas las instituciones por parte de NI. Si se consolida esa tendencia, como además se ratificará una reforma constitucional que ahorita no sabemos adónde va, ahí sí ya estaríamos en una situación netamente autoritaria", puntualiza.