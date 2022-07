La extorsión no mengua pese al régimen de excepción

Samuel paga la extorsión en cuatro colonias distintas de los municipios de Ciudad Delgado, Apopa y San Marcos. Él se dedica a distribuir gas propano y a diario recorre estos lugares con la zozobra de si alguien estará esperándolo para exigirle dinero. En algunos lugares le cobran $25, en otros $15 y a veces, le han llegado a pedir hasta $50 dólares por cada vez que entra.

"Se supone que la misma gente los está denunciado por seguir molestando, pero muchos cuentan que todavía quedan varios escondidos, según los mismos vecinos. Ahora llegan distintos niños a exigir las cantidades, cualquiera puede llegar a pedir. La última vez que yo pagué fue en junio, después me contaron que se los habían llevado", relató Samuel.

Durante este año la Policía Nacional Civil (PNC) registró un incremento de denuncias de enero a mayo , siendo las estadísticas más altas el último mes, cuando la institución registró 183 pese al régimen de excepción. La cifra de este año incluso es mayor que la de 2021, cuando hubo 146 denuncias en el mismo mes de mayo.

Luis Enrique Amaya, consultor internacional e investigador en temas de seguridad ciudadana, explicó que en el caso de las denuncias por extorsión, si los números aumentan o disminuyen, estos pueden interpretarse tanto de forma positiva como negativa.

"Si los números aumentan, un enfoque pesimista puede destacar que el problema se ha agravado, mientras que un enfoque optimista puede defender que la confianza ciudadana se ha fortalecido o que los sistemas de denuncias han mejorado y por ello, la gente denuncia más. Lo mismo sucede si los números disminuyen", explicó.

Sin embargo, LA PRENSA GRÁFICA documentó otros casos, además de Samuel, que ayudan a constatar que en el sector de la industria distribuidora de bebidas y en el del mercado La Tiendona, las personas aún pagan extorsiones.

FORMA DE ACTUAR

Uno repartidor de bebidas relató que en el municipio de San Sebastián Salitrillo, en San Vicente, hay lugares donde a los pandilleros deben dejarles la renta en la tienda. Luego los delincuentes envían a una persona, de preferencia menor de edad de unos 13 a 14 años, a recogerla.

"Mucha gente de las tiendas está amenazada o quizá consciente de lo que se está haciendo. Los pandilleros están mandando cipotes, gente vestida como cristianos a recoger la extorsión", narró.

En algunas zonas de San Salvador, como San Martín, esta exigencia continúa vigente, aseguró el trabajador. "A un compañero le salieron cuatro bichos pidiendo la renta porque desde el régimen de excepción se dejó de pagar. No sé si los que están pidiendo son pandilleros o otras personas que están aprovechando la ausencia", contó.

Siempre en San Martín, hay colonias donde el ejército y la policía han tomado el control, pero según el testimonio de este distribuidor, esto solo ha ocurrido con entradas y salidas, mientras que ya dentro de las comunidades siguen mandando los pandilleros. "En los pasajes siempre hay actividad pandilleril, siempre andan pidiendo, aunque los meros meros no se ven, solo andan cipotes", aseguró.

En el mercado de mayoreo La Tiendona, en San Salvador, también siguen pagando la extorsión. La recogen tres pandilleros una vez a la semana. Las amenazas siguen y aunque los comerciantes no vendan tienen que pagar.

En cuanto al rubro de transporte, uno de los históricamente más golpeados por las extorsiones, algunos de sus representantes decidieron no cancelar más.

"Ya no estamos pagando. Los muchachos han estado hablando para solicitar la extorsión de vez en cuando, pero nosotros ya no estamos en disposición de pagarles. En algunas partes dejaron de pedir y en otras no, pero los compañeros han agarrado valor y ya no se les está dando. En Soyapango e Ilopango ya no estamos pagando extorsiones", contó uno de ellos.

El representante de la Mesa Nacional de Transporte, Luis Regalado aseguró que la extorsión para esta área bajó en un 85 % desde que empezó el régimen de excepción, a finales de marzo.

"Nos bajó bastante con el régimen. Aún hay afectación porque han salido como rateritos, pero no tan evidente como lo que teníamos anteriormente", sostuvo.

Comercio. Los distribuidores que entran a las colonias siguen siendo afectados por el delito.

"La extorsión ahora tiene rostro de niño"

Las pandillas han cambiado su modo de operar respecto al tema de la renta o extorsión, dijo un experto en temas de seguridad y pandillas que pidió el anonimato por temor a represalias.

Argumenta que las estructuras pandilleriles se han "especializado" y que "prácticamente, ahora la extorsión tiene rostro de niño". Lo anterior en referencia a que el dinero fruto de este delito es recogido desde hace unos meses por menores de edad. "Son niños de hasta 10 años a los que mandan en bicicleta, porque saben que las autoridades no les pueden imputar delito", aseveró.

Asimismo dijo que la renta y la extorsión sigue siendo cobrada por las dos principales pandillas en El Salvador. Una de las colonias más populosas del departamento de San Salvador y que pertenece a tres municipios es Altavista. Allí, según esta fuente, el Barrio 18 sigue recolectando el dinero de esta práctica.

"Un distribuidor de bebidas de una empresa transnacional nos comentó que en Altavista los soldados están nada más en la entrada de la colonia. Pero dentro de estas es donde se encuentran las tiendas y allí no hay presencia policial. Es en ese lugar donde los niños andan con un teléfono para recibir órdenes", mencionó.

La última zona que documentó LA PRENSA GRÁFICA es el Proyecto Santa Teresa, siempre en San Martín. "En ese sector la MS-13 está pidiendo dinero para los paquetes que entregan en los centros penitenciarios", confirmó la fuente.