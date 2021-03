La familia de Manuela busca justicia

Organizaciones feministas sostienen que entre los años 2000 y 2019 se reportaron 181 casos de mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y que en lugar de recibir ayuda fueron acusadas de aborto y homicidio agravado, con penas que van desde los 30 a los 50 años en prisión.

Uno de esos casos fue el de Manuela, a quien en 2018 se le acusó de provocar el aborto de su hijo. Sus defensoras dicen que eso es falso y que en ella ni siquiera se dio cuenta que expulsó al bebé debido al deteriorado estado de salud en el que se encontraba.

A inicios de 2008, Manuela ya presentaba síntomas de tener un cáncer linfático, que no había sido bien diagnósticado en el sistema de salud público. Debido a ello, el 28 de febrero de ese año ella sintió un fuerte dolor pélvico y al ir al baño, expulsó a su bebé. Luego se desmayó sin darse cuenta de lo que había sucedido.

Una vez llegó al hospital, los médicos no la atendieron adecuadamente, porque creyeron que se había provocado el aborto y notificaron del hecho a las autoridades, lo cual retrasó aún más su atención.

"En el caso de Manuela se rompió el secreto profesional (de los médicos) pero no con la finalidad de hacer un bien a la paciente, sino de activar el sistema penal y que la policía pudiera armar una causa en contra de Manuela, mientras ella no era atendida. Su atención se paralizó mientras la policía buscaba evidencia en su casa por la supuesta comisión de un delito, no llegó socorrer a nadie", declaró Carmen Martínez, abogada litigante en la audiencia sobre el caso que se realizó el 10 y 11 de marzo en la CIDH.

Tras sufrir la emergencia médica Manuela fue llevada ante la justicia y condenada a 30 años de prisión. Según organizaciones feministas, el sistema judicial la juzgó en base a estereotipos de género sin considerar tampoco su estado de salud.

Dos años después, el 30 de abril de 2010, Manuela falleció dentro de la prisión producto del cáncer que tenía.

Desde entonces las organizaciones y sus familiares buscan que se haga justicia y que el caso de Manuela sirva para que este tipo de situaciones no se repitan con otras mujeres.