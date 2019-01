La felicidad de los jóvenes salvadoreños en el viacrucis de la JMJ

Fátima y Roberto estaban justo detrás del papa Francisco, como escoltas de la fe. Fueron elegidos desde julio del año pasado como los encargados de leer la tercera estación del viacrucis, "Jesús es condenado por el Sanedrín", cuyo tema de oración fue la iglesia de los mártires inspirada en san Óscar Romero, el santo salvadoreño que ha tomado relevancia en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

Mientras ella dice que el privilegio de estar en el altar mayor cerca de Francisco será uno de los días "más inolvidable de su vida", él lo atribuye a la influencia de san Óscar Romero: "Estoy seguro de que el metió la mano en esto". Ambos llevaron por seis meses el secreto pontificio sobre la designación hasta que se realizó en la JMJ.

Ver a Francisco tan de cerca no estaba planeado. El viacrucis debía realizarse bajo la tarima, según el plan inicial, pero otra vez el papa rompió con el programa: pidió que el evento se realizara arriba, así estaría más a la vista de todos.

"Fue a última hora. Nos dijeron: ‘El papa los quiere arriba’. Fue un movimiento logístico impresionante porque cuando subimos, no creíamos que estábamos tan cerca del papa. Fue un regalo de Dios", dice Roberto. El joven asegura que es san Romero el de "esas travesuras". Ambos coinciden en que es un momento "inexplicable" y muy emotivo, algo que marcará sus vidas para siempre y que ven como un regalo de Dios. Es como llevar los sueños, anhelos, dificultades y problemas de lo que para ellos es un pueblo sufrido, que definitivamente puede tener un cambio.

"Se me llenaron los ojos de lágrimas y mi corazón de una alegría inmensa que no tiene explicación, pero poco a poco se calmaron mis nervios. Sentí paz y entendí que yo era el instrumento que representaba al país", dice Fátima.

Marcados por la JMJ

La Jornada para ellos marca un antes y un después. Aunque Roberto ya había estado en Cracovia 2016, estar rodeado de más salvadoreños en Panamá es un hecho singular. "Para mí, de manera particular, estar en la JMJ es como vivir en la primera comunidad, compartir con mis hermanos y ponerlo todo en común. Con las bendiciones que nos da, nos ayudamos unos con otros y eso es motivo de alegría", dice Machuca.

Más espiritual es Fátima. Para ella el evento le ha permitido expresar su fe, una situación que por una u otra razón no había sido posible en El Salvador, "porque no nos escuchan". Ella habla de un encuentro en el que ha tenido ojos abiertos y corazón palpitante. "Me siento muy agradecida con Dios y con todos nuestros hermanos de Panamá que nos han recibido con alegría en cada uno de los hogares y nos han hecho sentir como en casa; ha sido experimentar el amor de Dios, que traspasa fronteras, idiomas y culturas", comenta.

Francisco ha reiterado el compromiso de los jóvenes como transformadores de la sociedad. Roberto y Fátima entienden eso. La Jornada les ha demostrado que la convivencia entre diferentes culturas es posible si están unidos por un factor común como el cristianismo. Para ellos, el reto ahora es poner en práctica en El Salvador todo lo asimilado.

La influencia de Romero

Para Roberto, la presencia de Romero en la Jornada, invocado en varios de los discursos del papa Francisco, es ratificar el "sentir con la iglesia" del santo y encontrarse con la doctrina social de la Iglesia. Para Fátima es buscar las reivindicaciones sociales desde el camino del amor, pero si algo es coincidente en ellos es la proyección mundial que tiene el arzobispo asesinado en 1980.

"Romero genera tanta incidencia en los jóvenes a través de la doctrina social de la Iglesia y el papa Francisco quiere que un millón de jóvenes reunidos aquí conozcan esta doctrina social", dice Roberto, que matiza la influencia de las palabras del mártir en las condiciones sociales, económicas y políticas que atraviesan los países de Latinoamérica y otros del resto del mundo.

Fátima se muestra impresionada de cómo jóvenes de distintos países preguntaban por monseñor Romero cuando ellos se identificaban como salvadoreños, y resulta increíble que su "pequeño país" sea tan conocido por el santo. "Él es nuestro ejemplo a seguir porque nos enseña a luchar por la verdad con el amor, a no tener miedo de defender nuestros sueños, a no ser egoístas y a velar por el bien de todos", asegura.

La realidad política del país es uno de los aspectos que para Roberto caben perfectamente en la doctrina social de la Iglesia, no solo porque hay que denunciar las desigualdades que generan muchos gobiernos, sino también la corrupción. Para él hace falta una política joven y políticos jóvenes formados con valores cristianos y con los patrones de Romero, "solo así se pueden ir limpiando esos sistemas".

Un aspecto fundamental del mensaje de Romero en la JMJ es su carácter evangélico, su vocación por la paz y su radicalidad con la oración y el evangelio. Ella dice que deben pedir "a Dios por la intercesión de la Reina de La Paz y de nuestro santo Romero, para que reinen la paz, el amor y la justicia en El Salvador".