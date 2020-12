"La mayoría piensa que la albañilería es para hombres porque vivimos en una cultura machista"

Fátima Inmaculada Domínguez Hernández, de 29 años, se desempeña como albañil desde hace cuatro años en el cantón La Laguneta, del municipio de San Juan Nonualco, departamento de La Paz. En un oficio que comúnmente es desempeñado por hombres, ella es una mujer que rompe el molde y asombra a propios y extraños con sus habilidades para trabajar.

"La mayoría piensa que este trabajo es para hombres porque vivimos en una cultura machista, pero cualquiera puede desempeñarlo. A mí no se me dificulta nada porque ya me acostumbré. Eso sí, es un poco pesado, sobre todo cuando pasamos jornadas bajo el sol", expresó Fátima.

Uno de sus mentores en el oficio ha sido su tío, Miguel Hernández, con quien trabaja desde hace dos años en el proyecto de construcción de una iglesia en el centro del cantón La Laguneta, ubicado en la parte alta del volcán Chichontepec. Se trata de la parroquia de San Antonio La Laguneta, un edificio que tendrá más de 30 metros de altura.

Al ser originaria de La Laguneta, la joven se considera afortunada por contar con trabajo y estar cerca de su casa, pues de esa forma puede ayudar a su madre en los oficios del hogar ya que aún no se ha casado, ni tampoco ha procreado hijos.

Fátima recordó que en 2009 se trasladó a los Planes de Renderos, en San Salvador, a las vivienda de sus hermanas. Allí estudió contaduría y también aprendió el oficio de la albañilería que actualmente en su fuente de ingresos.

"En este trabajo he aprendido a hacer de todo. Sé un poco de estructuras metálicas, albañilería, electricidad y fontanería. Creo que debemos aprender de todo en esta vida. En este trabajo uno tiene que levantar cosas pesadas y gracias a Dios me he ido adaptando, tengo la fuerza para hacer las mismas tareas que los albañiles que son hombre s", mencionó.

Sus vecinos del cantón expresaron su admiración hacia Fátima por su trabajo, pues aseguran que a parte de dejar de lado los estereotipos de que este es un trabajo de hombres, la calidad con la que realiza el oficio la convierten en uno de los mejores albañiles del cantón y del municipio de San Juan Nonualco.