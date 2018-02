La gente no cree en candidatos que dicen que harán estudios”

Roberto Aquino lleva cuatro periodos consecutivos al frente de la Alcaldía de Sonsonate, bajo la bandera de ARENA, y la dirigencia tricolor lo ve como su carta ganadora para un quinto mandato. Defiende el nivel de endeudamiento adquirido para ejecutar algunos proyectos, como el mercado Mega Plaza, y espera tener para 2021 mejor panorama financiero. Reconoce que aún le resta llevar servicios básicos a diversas comunidades sonsonatecas, pero que tiene, gracias a la experiencia acumulada, un panorama exacto de cuáles son las prioridades para los próximos tres años de gobernanza municipal, que contribuirán a generar desarrollo, que es su principal objetivo.

“Estimamos que para 2021 la deuda estará reducida a la mínima expresión, lo que significa que si el pueblo sonsonateco decide por un alcalde que tenga principios administrativos la Alcaldía de Sonsonate será una de las más solventes del país”.

Está por cumplir 12 años al frente de la alcaldía. ¿A qué le apuesta como candidato a alcalde para un quinto periodo?

La tarea para este nuevo ejercicio es no adquirir deudas hasta salir de las que ya se obtuvieron, que son casi $13 millones. Cuando asumimos el primer periodo lo agarramos con $1.5 millones porque Manuel Arce (exalcalde) reconstruyó el puente que llamó René Arce Suárez y otras obras. Minimizar el impacto de la deuda de la municipalidad al año 2021 para que quien venga asumir el control de 2021 en adelante pueda tener una alcaldía solvente, con disponibilidad de recursos y sin el endeudamiento que ahorita tenemos. Estimamos que para 2021 la deuda estará reducida a la mínima expresión, lo que significa que si el pueblo sonsonateco decide por un alcalde que tenga principios administrativos la Alcaldía de Sonsonate será una de las más solventes del país.

Algunos sectores políticos cuestionan que la Alcaldía de Sonsonate tiene esa deuda millonaria.

Por supuesto; algunos oponentes políticos cuestionan que la municipalidad está endeudada. Nunca he negado que está endeudada. Una cosa es que esté endeudada y que no se vean las obras, y otra cosa es que esté endeudada y que allí esté el dinero. La tarea para este nuevo ejercicio es no adquirir deudas hasta salir de las que ya se obtuvieron.

¿Por qué se endeudó la alcaldía durante su administración?

Yo asumí mi primer periodo en 2006, retomé el programa de Manuel Arce, sus proyectos, les di continuidad. En 2009 retomé mi estilo. De esa fecha hasta hoy hemos venido desarrollando los proyectos que causan impacto y que la población lo recibe. Uno de ellos fue el megaproyecto de la construcción del mercado de la Mega Plaza, en 2012, el cual costó más de $12 millones; eso sirvió para dignificar a más de 3,000 vendedores informales. Se levantó ese mercado con más de 25,000 metros de construcción en 11 manzanas de terreno, en el cual los comerciantes realizan sus actividades en un lugar mejor.

¿Qué otros proyectos millonarios ha realizado que justifiquen la deuda actual?

La construcción del parqueo de cuatro niveles con capacidad para más de 100 vehículos en el que se hizo una inversión de más de $1 millón. Otra es la colocación del sistema de iluminación pública led, la cual costó $6 millones, pero el préstamo se está pagando con el ahorro de energía que se ha obtenido con ese sistema. A eso se suma la iluminación del estadio Ana Mercedes Campos.

¿De qué forma ha logrado mantenerse al frente de la alcaldía por cuatro periodos consecutivos?

Cuando uno tiene una buena administración y transparencia es bien fácil que la gente le crea, porque saben que yo sé responder con obras. La gente ya no cree en candidatos que dicen que van a hacer estudios de mercado para ver las necesidades, eso significa que ellos no viven acá, desconocen la realidad. Nuestra apuesta es seguir con el desarrollo del municipio.

¿Cuáles han sido sus últimos aportes al desarrollo de Sonsonate?

A finales de 2017 desarrollamos el reconocimiento histórico del ferrocarril con la construcción de la Plaza Ferroviaria, mejoramos y renombramos a bulevar Acaxual, en la colonia Sensunapán, con ello hemos mejorado el estatus de ese lugar. Hemos mejorado el estatus de la colonia. Hay tantas obras realizadas en las que se ha visto mi trabajo en estos cuatro periodos.

José Roberto Aquino Ruiz

Cargo:

Alcalde de Sonsonate.

Trayectoria:

Comerciante. Fue presidente de la filial de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.

Locutor deportivo. Dirigió la gobernación política departamental

de Sonsonate.