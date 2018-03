La grape fruit o toronja empieza a tener demanda interesante

Lee también

Conozco la grape fruit o toronja quizá desde 1939, cuando mi madre residía en La Unión y viajaba con mi abuela para pasar vacaciones en el puerto. Allá se cultivaba en la hacienda Lourdes del cantón Sirama, y la tripulación de los barcos que se alojaba en el hotel América de mi abuelo, general José Agustín Martínez, solicitaba que se les proveyera de cocos, toronjas, hortalizas, queso, mantequilla, etcétera, que la familia producía en la mencionada hacienda.Bien recuerdo que por la noche se preparaba un enorme pichel de fresco de toronja ante el calor sofocante de la ciudad porteña.La mencionada hacienda la visité hace unos cuatro años y me impresionó ver muchos niños con el estómago abultado, anémicos y mal vestidos, en un estado de pobreza que impacta al nomás llegar.Tiempo después, tal vez en 1944, mi madre se vino de La Unión a Zacatecoluca y se empezó a producir en el cantón Los Platanares todo tipo de hortalizas, pero había una diferencia, y es que a Zacatecoluca no llegaban barcos y únicamente las pocas familias palestinas que residían en el pueblo demandaban acelga, apio, berenjena, brócoli, nabos, etcétera.El resto de la población solamente pedía tomate, cebolla y chile, por lo que no se pudo continuar cultivando hortalizas.Hoy en día cualquier agrónomo dice que no se pueden producir hortalizas por lo caliente, pero uno se pregunta ¿cómo sí se podía hace 78 años, cuando la única semilla que se conseguía la vendían unos chinos de la capital?Actualmente he plantado unos 25 árboles de grape fruit de la variedad Red River y de una cuya pulpa es blanca, posiblemente se llama Marsh, pero he venido observando que la poca que actualmente se cosecha, dado que los árboles son jóvenes, tiene enorme demanda.Particularmente conozco que los cítricos en la zona costera no van tan bien, pero la toronja sí se comporta satisfactoriamente, desarrolla, y a no ser por ataque de zompopos, escamas y pulgones, que son fáciles de combatir, no hay mayor inconveniente.Me permito hacer algunas recomendaciones para aquellos que deseen plantarla: 1. Adquieran plantas injertadas y vigorosas; 2. Eviten plantar en lugares con excesiva humedad, pues tendrán problemas con gomosis; 3. Planten a inicios del invierno, a una distancia de por lo menos 9 a 10 metros entre una planta y otra; 4. Durante los primeros años es conveniente proveerlas de riego, adecuada fertilización, tanto al suelo como foliar. Esta última simultáneamente aplicada con insecticidas; 5. Mantengan el cultivo libre de malezas y protegido de animales; 6. Obsérvenlo periódicamente y si por alguna razón una planta muere, no duden y llévenla al laboratorio del CENTA para que determine la razón; 7. Si todo va bien, de los cinco años en adelante empiezan a producir frutos, pero la producción se mejora de los siete años en adelante.¿Cómo anda el mercado de la toronja? En la capital fácilmente la gente paga $0.30 por cada fruto de tamaño aceptable cuando se ofrece en cantidades, pero de una en una debería andar por los $0.50.¿Cómo anda el robo? En las zonas rurales parece no agradarles el sabor de esta fruta, aunque pronto aprenderán a saborearla.Ahora, si se tienen pocos árboles cerca de las viviendas, el problema es controlable. Si el cultivo es extensivo, no habrá duda de que tendrán la visita de los amigos de lo ajeno. Conozco casos de agricultores que plantaban hasta 75 manzanas de limón y no soportaron el robo, destruyeron las plantaciones y ahora se siembra caña de azúcar.El problema es que aquí vivimos y no estamos pensando en emigrar, así que tenemos que ingeniárnoslas para subsistir.