La guatemalteca-salvadoreña que hará hoy una colecta para alimentar a perros de la calle

Beatriz tiene 21 años y nació en guatemala, pero lleva en sus venas sangre salvadoreña porque su madre nació en El Salvador.De estatura pequeña, pero de gran corazón, esta adolescente ha conquistado las redes sociales con un video que nunca se imaginó sería tan viral que ya suma más de 48 millones de producciones. El interés de las audiencias es una muestra clara de lo importante que es para muchos la causa que la animó a grabarlo: la alimentación y el rescate de los perros de la calle.Luego de ver las imágenes de la casera producción audiovisual, el administrador de la página en Facebook "Quiero moto sv", que aglutina la más grande comunidad de motociclistas salvadoreños, Hermes Bonilla, la contactó con el fin de traerla a El Salvador para contara su historia e hiciera conciencia sobre una problemática que también afecta al país.Con el auspicio de los clubes Royal Bikers Motors Club Constitución, Angeles Bikers y Scooter Riders El Salvador, Beatriz y su madre están de visita en el país, para que la joven comparta su testimonio y atraiga más recursos a esta causa.En ese sentido, hoy viernes 17 de marzo, a las 7:00 de la noche, todos ellos estarán en el monumento a la Constitución, coloquialmente conocido como "La Chulona", recibiendo concentrado para perros y para gatos, que serán donados a organizaciones que se dedican a este tipo de causas en el país.Lea también: Matan a perro suelto que retrasó vuelos en el aeropuerto de Auckland En su natal Guatemala, reparte en la actualidad 500 libras de concentrado cada 10 días, que tienen un valor aproximado de $190. El dinero surge de las donaciones que le hacen cuando la contactan por su página en Facebook: "Beatriz Hernández (animalista)".Cuando comenzó a hacerlo tenía apenas 16 años. Ahora alberga a 10 perros en su propia casa y coloca concentrado y agua afuera de ella para que se alimenten por lo menos otros 15 que por razones de espacio no puede tenerlos adentro de su hogar."Como no me los puedo recoger a todos, pues, lo que hago es alimentarlos y creo que con eso les ayudo en su día a día", cuenta.Estudia por las noches y durante el día, cuando sale hacer otras actividades en su motocicleta, aprovecha para andar siempre concentrado en bolsas pequeñas para alimentar a aquellos perros que suele encontrarse abandonados en carreteras desoladas o donde no hay casas cerca."De pronto pasaba por el mismo lugar y no los volvía y me puse a pensar que quizás los mataban, atropellados, o los volvía a ver, pero más desnutridos porque nunca hallan qué comer por eso siempre ando concentrado en la moto", expresó.Beatriz hizo llamado especial a los salvadoreños: "Los animo a que hagan algo bueno por el país, que colaboren rescatando a alguno o dándole comida, que trabajen como voluntarios en algún refugio de animales, pero principalmente promoviendo campañas de castración".