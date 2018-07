La hazaña de una abuelita en una comunidad de San Salvador para darle agua a sus nietos

Esta habitante de la comunidad Las Palmas dijo que están completamente desabastecidos de agua. “A mí me regañaron, porque me dijeron que yo compré una baldada de agua, pero que esa era de cisterna y que no se podía tomar. Pero no sé, pues si yo por los niños, yo me afligí porque no van ni a la escuela”, expresó. Son dos adultos y cuatro menores de edad en su vivienda. Una de sus nietas, que cursa primer grado, no asistió a clases por la misma situación de la falta de agua y la menor de todas salió de la parvularia a mediodía.

“¿Y yo qué hago con todos los niños y sin agua ahí? No hay agua, nos han suspendido también”, dijo con preocupación. Incluso desconoce si la vecina que le compartió el agua la compró de alguna pipa privada o la consiguió por otro sector.A pesar de las condiciones de desabastecimiento, comprar agua embotellada no está dentro de sus posibilidades económicas.

Espera. Miles de personas han sido afectadas por la falta de suministro de agua potable en buena parte del AMSS.

“No tenemos pisto. Ese es el problema, porque si uno tuviera pisto pues compra, pero nosotros ¿cómo?”, agregó. Dijo que había escuchado que llegarían pipas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) a llevarles agua, pero hasta ayer no pudo abastecerse. No obstante, está consciente de que son muchas colonias las que demandan este servicio. Comentó que muchos de sus vecinos incluso han salido en horas de la madrugada a buscar agua en otras zonas.Mientras que en otras colonias del Gran San Salvador, las personas han tenido que comprar agua a pipas privadas a diferentes precios. En la colonia Montserrat los vecinos pagan $1 por el barril, mientras que en la colonia Metrópolis, Mejicanos, pagaron hasta $2 por el barril.

Ayer vendedores privados de agua también vendían al por mayor. Servicios consultados en El Cafetalón, en Santa Tecla, ofrecían la pipa a $40, no quisieron decir de dónde la obtenían ni si era potable. Al mismo precio eran ofrecidas en El Limón, Soyapango. En ambos casos la llevaban hasta donde era solicitada.

Oficinas de la zona de la avenida Olímpica confirmaron que estaban comprando agua embotellada y barriles, para manos y baños, en otros casos compraron alcohol gel.

Diferentes medidas tomaron algunos habitantes de la residencial El Paraíso y sectores aledaños al bulevar Sur, en Santa Tecla, quienes han optado por ir a bañarse y llenar recipientes de agua en casas de sus familiares en Lourdes, Colón, e incluso hasta Santa Ana, en parte por la desconfianza de la calidad del agua que distribuyen las pipas tanto las privadas como las de ANDA.

Como muchos, Úrsula ayer solo reclamaba un poco de agua, la esperará hasta viernes o sábado, si llega hasta su grifo.