La historia de tres migrantes salvadoreños que fueron deportados y ahora emprenden en su país

A pocos metros de la carretera Troncal del Norte, en una de las sendas de tierra y piedras del municipio de Guazapa, a casi 30 kilómetros al norte de la capital, San Salvador, vive Ricardo Cruz y su familia. A sus 40 años, Ricardo cuenta que intentó establecerse en Estados Unidos dos veces, pero tras pasar casi seis meses detenido en tierras norteamericanas volvió a El Salvador y ahora tiene una granja avícola, donde produce una docena de cartones de huevo diarios.

Ricardo pensó en migrar a Estados Unidos debido a la falta de oportunidades en el país y por algunas amenazas que sufrió en su natal Guazapa. Con sus hijas aún pequeñas y sin pensar en arriesgarlas con un traficante, Ricardo dejó su trabajo como albañil independiente y emprendió camino hacia la nación norteamericana.

Su sueño, según explica, era trabajar seis años en "el norte", como él llama a Estados Unidos, para reunir $250,000 y emprender su negocio de criar gallinas ponedoras, siempre en Guazapa. Ricardo iba a trabajar pegando cerámica y como albañil, según sus planes; pero no logró quedarse ni un solo día con los estadounidenses, recuerda.

"Gracias a Dios me regalaron el vuelo de regreso, me mantuvieron varios días ahí y me dieron de comer. La primera vez que estuve detenido fueron 29 días, pero la segunda vez me tuvieron cinco meses por haber dicho que tenía miedo de regresar a mi país", recuerda Ricardo mientras se cubre del sol con la mano.

Unos meses después de su regreso a El Salvador, a inicios del 2013, y sin algunas de sus herramientas de construcción; pues su esposa tuvo que venderlas para darle sustento a su familia mientras estaba detenido en Estados Unidos, su hermano le dio 98 gallinas ponedoras para que comenzara una granja avícola.

Ricardo, cinco años después de su regreso, en 2018, se enteró de que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en conjunto con el PNUD, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Alcaldía de Guazapa, comenzaron un programa para ayudar a migrantes a reintegrarse. Le ofrecieron charlas de apoyo psicológico y técnicas de emprendimiento. Además de un capital semilla de $1,500.

Fue entonces que Ricardo decidió construir una granja avícola y llamarla como su hija mayor, Paola. El negocio de este salvadoreño tiene ahora 932 gallinas ponedoras y otras 600 en desarrollo, con las que produce alrededor de una docena de cartones de huevo.

"A las gallinas las compro con un día de nacidas para desarrollarlas. A las 19 semanas ya empiezan a producir el huevo. De ahí ellas solas se pagan su comida y me dan mi comisión por cuidarlas", asegura Ricardo a pocos metros de la galera que construyó para criar a las gallinas.

Ricardo distribuye a las tiendas minoristas en los alrededores del municipio de Guazapa y más al norte en el cantón La Cabaña, ubicado en el municipio de El Paisnal, sin embargo, asegura que uno de sus sueños es que en un par de años pueda vender su producto también en supermercados locales.

Paola, su mamá y sus dos hermanos dicen estar orgullosas de su padre, quien en poco tiempo ha logrado ser uno de los productores de huevo reconocidos en Guazapa. Ricardo dice esperar que sus hijas estudien en la universidad para que le ayuden.

Sandra. muestra a funcionarios su negocio de comida que ha logrado con el apoyo de Naciones Unidas después de ser deportada.

"Una de mis hijas quiere ser aeromoza y la otra me ha salido ‘buza’ para el estudio. A ver cuál de las tres me ayuda, que salga de la escuela, aunque ya la mayor, Paola, me ayuda con la granja cuidando a las gallinas", dice Ricardo al lado de su esposa y sus tres hijas.

Ricardo agrega que actualmente ese es un negocio familiar, pues su esposa y sus hijas le ayudan "enormemente" y que él sale a despachar los pedidos grandes en las tiendas cercanas. En un futuro, de acuerdo con Ricardo, la familia Cruz espera contratar a otra persona que les ayude y tal vez tener otro vehículo para expandir más su negocio.

En 2019, la cifra de salvadoreños con la misma esperanza que Ricardo ha aumentado en un 54.4 % en comparación con 2018. Un total de 12,134 salvadoreños, al igual que Ricardo, regresaron al país tras haber sido detenidos en EUA, según las cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador.

También otras 70 iniciativas de salvadoreños retornados como la de Ricardo, entre ellos la de Sandra, fueron beneficiadas por el mismo programa de la OIM de las Naciones Unidas en los municipios de Guazapa, Mejicanos y Quezaltepeque.

A menos de 900 metros de la Alcaldía de Guazapa en un pasaje frente a un terreno baldío vive Sandra Flores. Ella es otra de las emprendedoras salvadoreñas que regresó de Estados Unidos y que es dueña ahora de la pupusería y cocina de Mamá Noy. Sandra también recibió capacitaciones por parte de la OIM tras su retorno a El Salvador para poder sacar adelante a sus dos hijos.

Con Mamá Noy, explica Sandra, ha podido mantener a sus hijos, con quienes hace años, en 2017, buscó irse de inmigrante a Estados Unidos. La familia Flores, sin embargo, fue arrestada en la nación norteamericana y separada por varios días hasta que regresaron a El Salvador, recuerda Sandra mientras prepara el almuerzo desde su casa para venderlo en los alrededores de Guazapa.

El nombre de Mamá Noy surge de la abuela de Sandra, a quien de cariño le decían así y que, según recuerda, fue como una madre para ella. Sandra, sin embargo, dice que no todo fue como es ahora, ya que cuando regresó al país no tenía nada pues había tomado la decisión de venderlo todo para tener la oportunidad de salir adelante en otro país.

"Cuando yo regresé venía con los brazos cruzados, sin nada que hacer. Yo antes de irme vendía pupusas y mi ‘planchita’ la vendí para poder irme con mis hijos", recuerda Sandra. Mamá Noy ahora también emplea a otras cuatro madres, quienes le ayudan a Sandra a preparar los pedidos de comida y atender a los clientes que llegar al comedor.

Sandra trató de irse a Estados Unidos porque, según recuerda, vio complicada la "situación" del país y porque las oportunidades no eran muchas, ni para ella, ni para sus hijos. Agrega que nunca pensó en dejar a sus hijos.

Meses después de regresar a Guazapa, Sandra fue parte de un programa de la municipalidad y la OIM, donde recibió clases de panadería y pastelería profesional. Al igual que a Ricardo, Sandra explica que al finalizar el programa y hacer la defensa de su proyecto de Mamá Noy recibió un capital que le ayudó a volver a comenzar su negocio de comida y hasta la actualidad.

Esta salvadoreña agrega que ahora con su emprendimiento, vive su "sueño salvadoreño" porque está en libertad, sin miedo a que la policía la pueda agarrar como en Estados Unidos.

"Yo creo que lo más difícil de haber sido capturada en Estados Unidos fue que me quitaron a mis hijos", dice Sandra mientras ve entrar a su hija que viene de estudiar.

Ricardo. intentó establecerse dos veces en Estados Unidos, pero fue deportado. Ahora administra una granja avícola junto a su familia en Guazapa.

Junto a sus otras cuatro ayudantes, Sandra explica logra sacar para darle todo a sus hijos y ellos mismos le ayudan cuando hay eventos más grandes. En ocasiones, para esos eventos, contrata más personas para que le ayuden; "a mí me buscan por mi comida, pero mi especialidad es el pollo en salsa de hongos", explica mientras acomoda sus lentes.

También, otra de las historias, siempre en Guazapa, de salvadoreños que intentaron migrar a El Salvador es la de José Alis Rivas, de 42 años. José, quien tiene una barbería a 200 metros de la municipalidad, dice que el fue deportado en tres ocasiones de Estados Unidos y una vez de México; pero, que siempre intentó irse de El Salvador por la falta de ingresos para lograr construir su casa.

Antes de migrar, José trabajaba como conductor de rastra, en el 2009, pues explica que no quiso seguir el negocio de su padre, quien era barbero. En Estados Unidos y México, sin embargo, encontró un trabajo en un salón y "comencé a trabajar de lo que siempre supe, pero aprendí a hacer diseños".

En su barbería, José no solo ofrece cortes de cabello, sino que se especializa en rasurados especializados, como el "tribal", "por querer llevar la necesidad a la gente", finaliza.

Ricardo, Sara y José Alis son tres de los miles de salvadoreños que buscan establecerse en Estados Unidos.

Unos 25,320 salvadoreños han sido retornados al país entre enero y agosto 2019.