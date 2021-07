La historia de la tenebrosa casa que el mar se está tragando en La Puntilla

A 76 kilómetros de San Salvador queda la playa La Puntilla, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz. En los últimos días, ese lugar se ha vuelto viral luego de que unas fotografías de una casa abandonada en medio de la playa circularan en redes sociales.

La estructura agrietada, inclinada hacia la izquierda y enclavada en las arenas de esa famosa playa no es una casa. En el pasado, hace 25 años, fue un hotel, y su nombre era hotel Puerto Ventura. Su desventurada historia cuenta que los propietarios de ese hotel decidieron construirlo varios metros adentro de la playa, pero la fuerza de la naturaleza pudo más, y con el paso de los años, las olas del mar golpearon la estructura, la inundaron hasta provocar el cierre del hotel.

Algunas versiones de los lugareños indican que fue en 1998, durante el huracán Mitch que la estructura fue dañada, por lo que dejó de ser un hotel, para luego convertirse en sede de una iglesia cristiana. Eso explica la estrella de David en alto relieve, elaborada con cemento.

La obra, ubicada unos 15 metros adentro de la playa, no soportó el curso de las corrientes que llegan a ese lugar y colapsó. En la actualidad lo que queda del hotel aparece como las ruinas de lo que fue una casa de dos niveles. La parte del frente tiene unos pilares tipo romanos, y las ventanas laterales y de la segunda planta, son grandes. Aún quedan las estructuras de hierro y un poco de cemento de lo que fue el acceso al segundo piso. En la parte de arriba hay gradas, que actualmente son usadas por los turistas que llegan, suben a la mole de cemento y de hierro para curiosear, tomarse fotos, selfies, bromear a pesar de que en una de las paredes del exhotel se puede leer "peligro" y "danger".

En horas de la mañana el acceso a la estructura abandonada es fácil, caminando por la playa, pero en horas de la tarde, cuando la marea sube de nivel, la superficie del lugar se inunda de agua del mar, y se forman pozas o piscinas.

A pesar de ello, y del peligro que representa la estructura por las grandes grietas que tiene en su lado poniente, personas de diversos puntos de El Salvador llegan a curiosear, algunas mujeres hasta con niños en brazos. "Suben hasta con niños de brazos y hasta se toman fotos. Vienen como a las 3:00 de la tarde y se van como a las 5:00 de la tarde, algunas vienen de San Salvador", dijo Coralia Sotelo, una mujer que tiene 20 años viviendo en una propiedad cercana.

Dice que ella nunca ha ido a las ruinas del hotel. "Me da miedo ir ahí, nunca he ido, ni me acerco, yo solo aquí me mantengo", agregó la mujer de piel morena, mientras al fondo de la propiedad se mantiene un fuego para cocinar sus alimentos.

El lugar ha alcanzado la categoría de misterioso, ya que según Coralia, los jóvenes del lugar le han comentado que en la noche ven a un hombre negro, bien alto. "Los muchachos que vienen en la noche a agarrar tortugas me dijeron que han visto a un hombre alto y negro", agregó. En su caso nunca ha visto nada, ya que como insiste, no es de su agrado acercarse a la casa abandonada, y peor ingresar a las ruinas.

Desde el bulevar de la Costa del Sol que lleva hasta La Puntilla no se ve la estructura abandonada. Para verla, hay que ingresar por unos senderos en los que caben dos vehículos pequeños, avanzando desde la calle hasta la playa. Llegar al lugar y subir a la estructura tenebrosa en medio del mar ha sido un reto y una aventura para muchos por años, pero el lugar ha adquirido más atención reciente por las fotografías que circulan en redes sociales.

El exhotel Puerto Ventura no es el único del que quedan vestigios en medio del mar. Unos metros a la izquierda, hay otra estructura de dos niveles, construida de bloques de cemento, que también está abandonada y a la que el mar también se está tragando. Arriba hay algunos grafitis, ha crecido monte, y los pájaros de esa hábitat, una especie de golondrinas, llegan a posarse a las paredes humedecidas por el agua salada del mar.

En la estructura que está más adentro, viven varios garrobos y se ha convertido en un basurero.

Coralia Sotelo no es la única que tiene sus reservas sobre las ruinas en el mar. Berta Martínez, mejor conocida como Tita, llega a dejar unas vacas y toros a la propiedad donde fue otra parte del hotel Puerto Ventura. Tiene permiso para llevar sus animales a ese lugar, en el que crece zacate y que tiene varios árboles que dan sombra; ahí llega a dejar a las reses en la mañana y las recoge por la tarde.

Su sobrino, José Alexander, un niño de 11 años, falleció producto de un descuido del abuelo, ahogado en una de las piscinas que funcionaban en una de los edificios en ruinas. "Él era un niño bien especial, bien portado, pero a la vez, a pesar de vivir aquí, no podía nadar. le gustaba ir a la playa, pero no entraba al mar, solo se mojaba los pies, no podía nadar", comentó Berta.

Pensar en el hotel le trae malos recuerdos de forma inevitable. "Antes de él (de José Alexander), mi sobrina de 12 años falleció a causa de unos caracoles que comió con otras niñas. Ellas eran cuatro niñas que vinieron al hotel, y recogieron caracoles de las pozas que se forman, y según dijeron después, eran venenosos. Se los comieron, y se intoxicaron, pero a ella, cuando la llevaban para el hospital de Zacatecoluca, se murió en el camino", agregó. Los dos niños eran familiares, eran primos, y ambos murieron en el sector.

Por eso es que Berta pide a las autoridades que la estructura sea derribada. "Pensamos que sería en vano, no creo que nos escuchen, pero fuera bueno que lo botaran, hay gente que se sube ahí y no eso no es bueno", explicó la señora, quien es encargada de cuidar el ganado de la familia.

Berta es oriunda del lugar, y dice que el hotel le daba trabajo a los jóvenes del lugar, pero que luego colapsó y fue cerrado. Óscar Valencia, un pescador de la zona, coincidió con Berta y contó su versión de los niños que murieron en la zona.

Óscar Valencia coincide en que el lugar fue abandonado hace 25 años. "Se entraron muy adentro en la playa, es lo que sucedió", dijo el pescador, en referencia a que los constructores abusaron mucho y colocaron las columnas del lugar muchos metros adentro. "Antes no se pedía permiso para construir, y eso es lo que pasó, se entraron mucho", dijo.

Así, las múltiples historias alrededor de las ruinas han creado misterio en el lugar, abandonado en el tiempo y clavado en la arena de La Puntilla.