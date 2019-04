La impunidad también vive en la capital

Mientras los agentes verificaban que los papeles estuvieran “en regla”, durante el operativo de Intervención Rápida que desarrollaron ayer 100 elementos de la PNC en conjunto con la Fuerza Armada, José, que trabaja en los alrededores de la plaza Hula Hula, recordó que hace unos días fue a denunciar a unos delincuentes que andaban robando cerca de donde él cuida.

“Los denuncié porque andaban robando a unas cuadras de donde yo cuido y, pues sí, era mi trabajo hacerlo como guardia”, contó el guardia.

Lo que no sabía era que ese mismo día, horas después y tras haber capturado a los “tres bichos”, la policía iba a soltarlos.

José pensó que los agentes habían capturado a los tres “bichos” porque querían quedarse con lo que habían conseguido. Pero no, según José, la realidad que viven a diario las personas que transitan por la zona del Centro Histórico de San Salvador es otra.

“Les registraron todo lo que habían robado, porque sí habían robado a la gente, pero los dejaron ir porque los bichos les soltaron unos billetes a los agentes”, reveló el vigilante retenido por las autoridades, mientras esperaba que la PNC revisara a otro grupo de colegas. Él era el último.

José tiene la certeza de que los agentes policiales recibieron dinero de lo mismo que robaron aquellos delincuentes. “A mí me consta porque después vi a los bichos pasar bien campantes”, relató el vigilante retenido.

También cuenta que otras ocasiones han sido los mismos policías lo que han querido quitarle su arma, cuando pasan en patrulla cerca de donde él vigila. “Pasan dizque patrullando, pero como uno nunca sabe, no dejo que la vean, a menos que me muestren algo oficial”.

“A uno que está trabajado lo llegan a molestar estos agentes, a la gente que anda haciendo mal no le dicen nada. Ni los agarran y los ‘suizos’ se hacen”, dijo.

José también contó que conocía al vigilante que mataron el lunes pasado entre la 4.ª calle poniente y la 1.ª avenida norte. Se llamaba Porfirio Pérez Monge, tenía 34 años.

Las investigaciones periciales y oculares de la PNC revelaron que la víctima intentó defenderse de los atacantes, pues junto al cadáver había una pistola que supuestamente era de Pérez y varios casquillos del mismo calibre de esta.

Cerca de donde mataron a Porfirio, según José, hay un puesto policial. Está a dos cuadras de donde murió su compañero. “La ‘paja’ es que no se dieron cuenta mientras le disparaban al vigilante. Yo, por ejemplo, mi arma la ando cargada, para defenderme por cualquier cosa”, narró.

En relación con el crimen de Pérez –ocurrido el pasado 1.º de abril en el mismo Centro Histórico de San Salvador–, testigos dijeron que la víctima estaba ayudando a uno de los vendedores de la zona. Ponían una lámina cuando fue atacado por al menos tres hombres.

Pérez era uno de los vigilantes que los vendedores del sector contrataron para darles seguridad a sus puestos ante la ola de crímenes reportados en esa zona capitalina.

Las autoridades reportaron la detención de seis sospechosos, uno de ellos herido y con rastros de sangre en las manos. Pero hasta el momento, la PNC no ha actualizado si alguno de ellos es autor material del crimen o si fueron dejados en libertad tras las investigaciones iniciales.

Al final, a José le regresaron su arma y pudo volver a su lugar de trabajo, donde todos los días espera no sufrir la misma suerte de Porfirio.